El Barça Academy Camp llega a Tucumán: entrenamientos con metodología del FC Barcelona y cupos limitados

La marca Barcelona desembarcará en Tucumán con una propuesta que ya recorrió el país y Sudamérica durante casi una década. Esta vez, la provincia recibirá por primera vez el Barça Academy Camp, un programa que permite a chicos y chicas entrenar bajo los lineamientos que se aplican en La Masía, la fábrica de talentos donde se formaron Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lamine Yamal, Carles Puyol y Sergio Busquets, entre muchos otros.
El campus se desarrollará del 8 al 12 de diciembre de 2025 y está dirigido a jóvenes de 6 a 17 años. Para esta edición, llegarán entrenadores oficiales del FC Barcelona, quienes trabajarán en conjunto con profesores locales previamente capacitados. La idea es replicar la metodología formativa del club, con énfasis en el entrenamiento con pelota, toma de decisiones, comprensión táctica y desarrollo técnico.
“Estamos orgullosos de poder acercar a los niños y niñas de Tucumán la posibilidad de vivir la experiencia del Barça Academy Camp y formarlos técnica y personalmente con los mejores profesionales del mundo”, expresó Gonzalo Lamas, presidente de 86 Sports, empresa encargada de llevar adelante la actividad y que acumula más de diez años organizándola en Argentina, Chile y Uruguay.
El proyecto también apunta a transmitir los valores que identifican al Barça: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad. Una formación integral que busca ir más allá del resultado deportivo.
Modalidad, sede e inscripción
El campamento se realizará en Las Cañas (Av. Perón y Las Rosas) y ofrecerá dos opciones horarias:
- Mañana: de 9 a 12.30
- Tarde: de 16.30 a 20
La inscripción incluye indumentaria oficial Barça Academy Camp, doble turno de entrenamiento cada día, colación, hidratación, asistencia médica durante toda la semana y un diploma acreditado por el FC Barcelona para quienes completen el programa. Los organizadores remarcaron que los cupos serán limitados.
Los interesados pueden anotarse mediante el formulario disponible en el sitio web oficial del programa.
Con más de 30 experiencias realizadas en el país entre 2016 y 2025, el arribo del Barça Academy Camp a Tucumán se perfila como una oportunidad única para quienes sueñan con entrenar como los juveniles que crecieron bajo la misma filosofía azulgrana.