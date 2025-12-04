Secciones
DeportesMás deportes

El Barça Academy Camp llega a Tucumán: entrenamientos con metodología del FC Barcelona y cupos limitados

Chicos y chicas de entre 6 y 17 años podrán vivir la experiencia de entrenar con técnicos formados en La Masía. Será del 8 al 12 de diciembre de 2025, con doble turno, indumentaria oficial y diploma acreditado por el club español.

SUEÑO AZULGRANA. Tucumán recibirá por primera vez el campamento formativo del FC Barcelona. SUEÑO AZULGRANA. Tucumán recibirá por primera vez el campamento formativo del FC Barcelona.
Hace 2 Hs

La marca Barcelona desembarcará en Tucumán con una propuesta que ya recorrió el país y Sudamérica durante casi una década. Esta vez, la provincia recibirá por primera vez el Barça Academy Camp, un programa que permite a chicos y chicas entrenar bajo los lineamientos que se aplican en La Masía, la fábrica de talentos donde se formaron Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lamine Yamal, Carles Puyol y Sergio Busquets, entre muchos otros.

El campus se desarrollará del 8 al 12 de diciembre de 2025 y está dirigido a jóvenes de 6 a 17 años. Para esta edición, llegarán entrenadores oficiales del FC Barcelona, quienes trabajarán en conjunto con profesores locales previamente capacitados. La idea es replicar la metodología formativa del club, con énfasis en el entrenamiento con pelota, toma de decisiones, comprensión táctica y desarrollo técnico.

“Estamos orgullosos de poder acercar a los niños y niñas de Tucumán la posibilidad de vivir la experiencia del Barça Academy Camp y formarlos técnica y personalmente con los mejores profesionales del mundo”, expresó Gonzalo Lamas, presidente de 86 Sports, empresa encargada de llevar adelante la actividad y que acumula más de diez años organizándola en Argentina, Chile y Uruguay.

El proyecto también apunta a transmitir los valores que identifican al Barça: respeto, esfuerzo, ambición, trabajo en equipo y humildad. Una formación integral que busca ir más allá del resultado deportivo.

METODOLOGÍA GANADORA. Cada jugador terminará la semana con un diploma oficial acreditado por el club. METODOLOGÍA GANADORA. Cada jugador terminará la semana con un diploma oficial acreditado por el club.

Modalidad, sede e inscripción

El campamento se realizará en Las Cañas (Av. Perón y Las Rosas) y ofrecerá dos opciones horarias:

- Mañana: de 9 a 12.30

- Tarde: de 16.30 a 20

La inscripción incluye indumentaria oficial Barça Academy Camp, doble turno de entrenamiento cada día, colación, hidratación, asistencia médica durante toda la semana y un diploma acreditado por el FC Barcelona para quienes completen el programa. Los organizadores remarcaron que los cupos serán limitados.

Los interesados pueden anotarse mediante el formulario disponible en el sitio web oficial del programa.

Con más de 30 experiencias realizadas en el país entre 2016 y 2025, el arribo del Barça Academy Camp a Tucumán se perfila como una oportunidad única para quienes sueñan con entrenar como los juveniles que crecieron bajo la misma filosofía azulgrana.

Temas TucumánFútbol Club BarcelonaYerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados
2

Qué dijeron los cuatro tucumanos tras jurar como diputados

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto
3

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital
4

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”
5

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”
6

Fernando Juri, sobre Uber, DiDi y Cabify: “No le quitamos el trabajo a nadie; estamos dando un marco legal a una actividad que ya existe”

Más Noticias
“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

“La presidencia es una silla eléctrica”: el fuerte balance de Rubén Moisello antes de dejar San Martín

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

El Concejo aprobó regularizar a Uber, DiDi y Cabify como plataformas de transporte en auto

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Protesta de trabajadores de Uber, DiDi y Cabify: “Hay que subirse 12 horas a una moto para llegar a fin de mes”

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Empleadas domésticas deberán recibir un bono en diciembre: ¿de cuánto es?

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Trabajadores de Uber, DiDi y Cabify protestan contra las nuevas exigencias en la capital

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Estas provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y calor extremo

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Por qué algunas ciudades argentinas podrían quedar bajo el agua en menos de 80 años

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Imputan a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Comentarios