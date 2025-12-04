El Barça Academy Camp llega a Tucumán: entrenamientos con metodología del FC Barcelona y cupos limitados

La marca Barcelona desembarcará en Tucumán con una propuesta que ya recorrió el país y Sudamérica durante casi una década. Esta vez, la provincia recibirá por primera vez el Barça Academy Camp, un programa que permite a chicos y chicas entrenar bajo los lineamientos que se aplican en La Masía, la fábrica de talentos donde se formaron Lionel Messi, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Lamine Yamal, Carles Puyol y Sergio Busquets, entre muchos otros.