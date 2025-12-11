Karina Milei mueve fichas para asegurar un lugar propio en el Consejo de la Magistratura nacional

Para cubrir todos los casilleros, también se propuso un suplente: Álvaro Martínez, diputado de LLA por Córdoba, conocido por impulsar la baja de la edad de punibilidad a 12 años. “Al haber finalizado los mandatos de ambos diputados, corresponde a este bloque, actualmente el de mayor cantidad de representantes en esta Honorable Cámara, nombrar al representante para el Consejo”, plantea el texto enviado a la Presidencia de Diputados.