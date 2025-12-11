Karina Milei mueve fichas para asegurar un lugar propio en el Consejo de la Magistratura nacional

En reserva, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, avanzó en un movimiento decisivo para ganar influencia en uno de los terrenos más delicados de la interna que la enfrenta al asesor Santiago Caputo y en el circulo de poder político: el ámbito judicial.
En ese marco, en las últimas horas, el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, elevó una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, proponiendo a un dirigente libertario para ocupar una silla en el Consejo de la Magistratura.
El elegido es Gonzalo Roca, quien encabezó la boleta de Javier Milei en Córdoba y logró desbancar al aparato de Rodrigo De Loredo pese a su escasa exposición previa. Su vínculo con Bornoroni se remonta al sector de los expendedores de combustibles, actividad que ambos comparten.
El movimiento responde al recambio de los representantes legislativos en el organismo encargado de seleccionar y remover jueces. La salida de la radical Roxana Reyes -cuyo mandato terminó el 10 de diciembre, al igual que el de su suplente Francisco Monti- abrió la posibilidad de que, mediante una espera estratégica, los libertarios se acercaran a la primera minoría frente a un bloque radical debilitado.
Con ese escenario, LLA vio la oportunidad de reclamar por primera vez un lugar propio en el Consejo, más allá de la presencia del representante del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), Sebastián Amerio, alineado con Caputo. En los demás casos, los integrantes renovaron mandato o sus bloques conservan la representación necesaria, según detalló la nota de cuatro carillas a la que accedió el diario “Ámbito”.
La presentación, firmada por Bornoroni el miércoles por la tarde, se apoya en antecedentes sobre la composición del Consejo y la proporcionalidad de los bloques, incluida la discusión judicial del caso “Juez”, resuelto por la Corte Suprema nacional. Todo ocurrió bajo la supervisión de Karina Milei, que siguió de cerca la maniobra para disputarle un espacio codiciado a la UCR.
Para cubrir todos los casilleros, también se propuso un suplente: Álvaro Martínez, diputado de LLA por Córdoba, conocido por impulsar la baja de la edad de punibilidad a 12 años. “Al haber finalizado los mandatos de ambos diputados, corresponde a este bloque, actualmente el de mayor cantidad de representantes en esta Honorable Cámara, nombrar al representante para el Consejo”, plantea el texto enviado a la Presidencia de Diputados.
La nota subraya además que el resultado electoral “trastocó la conformación de los bloques y la cantidad de integrantes”, y concluye, tras revisar la nueva composición radical, que “no corresponde designar en reemplazo a alguien del mismo espacio político”. Quedó abierta la discusión sobre la futura representatividad del resto de los bloques.
De prosperar, la jugada podría conformar un interbloque libertario de tres votos en el Consejo de la Magistratura -Amerio, Roca y Luis Juez, quien prometió alinearse con LLA desde el Senado-, un dato clave cuando se redefina la integración de las comisiones más sensibles.
Así, el objetivo inicial de los libertarios de desembarcar en el Consejo podría concretarse a partir de ahora.