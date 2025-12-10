El ex intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar, renunció a la Unión Cívica Radical. En las últimas horas, el referente de la zona este concurrió a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Tucumán para presentar la dimisión al partido centenario, a poco más de un mes de las elecciones legislativas de este año.
El también ex delegado regional de la Anses se dedicará este tiempo a potenciar su partido provincial, según aseguraron en su entorno. De esta manera está claro que el bellavistense comienza a trazar su estrategia para los comicios provinciales de 2027, para los que restan aproximadamente un año y medio.
Salazar, que mantiene una buena relación con el diputado Mariano Campero, ya venía alejado de la UCR en el último tiempo. Durante pocos meses fue funcionario de la Anses, durante la gestión del presidente Javier Milei. Además se lo vio junto a su esposa Paula Quiles, intendenta de Bella Vista, en diversos actos de campaña de La Libertad Avanza, en los que participó Lisandro Catalán. No obstante dio un paso al costado antes de los comicios en los que los libertarios repartieron bancas con el peronismo.
En el entorno radical hay dirigentes que deslizaron que ven a Salazar con buena sintonía con el gobernador Osvaldo Jaldo en los últimos meses. De hecho, ambos mantuvieron un encuentro en la Casa de Gobierno el pasado 17 de noviembre.