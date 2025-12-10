Sebastián Salazar renunció a la Unión Cívica Radical

Salazar, que mantiene una buena relación con el diputado Mariano Campero, ya venía alejado de la UCR en el último tiempo. Durante pocos meses fue funcionario de la Anses, durante la gestión del presidente Javier Milei. Además se lo vio junto a su esposa Paula Quiles, intendenta de Bella Vista, en diversos actos de campaña de La Libertad Avanza, en los que participó Lisandro Catalán. No obstante dio un paso al costado antes de los comicios en los que los libertarios repartieron bancas con el peronismo.