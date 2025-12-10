El Movimiento Nacional para la Liberación y el Desarrollo pidió a Gladys Medina rechazar la reforma laboral

Los firmantes comparan la iniciativa con reformas aplicadas a fines de los años ’80, durante los ’90 y en 2001, que —según recuerdan— tuvieron consecuencias “devastadoras” para el entramado productivo y los derechos laborales. A su vez, afirman que la propuesta busca debilitar a los sindicatos, reducir la capacidad de negociación colectiva, flexibilizar las condiciones de trabajo y provocar una baja salarial, sin generar más empleo.