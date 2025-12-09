MasterChef Celebrity: quién es la participante que protagonizó una pelea secreta con los jurados

¿Por qué se dió la enemistad entre la participante de MasterChef Celebrity y el jurado?

"No me llevo bien con El Tano (por Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho", dijo Julia. "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo 'me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice 'pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)", continuó explicando los conflictos internos que no fueron o quizas no sean televisados.