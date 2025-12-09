MasterChef Celebrity: quién es la participante que protagonizó una pelea secreta con los jurados

Las ediciones de MasterChef Celebrity (Telefe) a menudo presentan roces entre algunos concursantes y el jurado. Sin embargo, en la temporada actual, los incidentes se multiplican. Participantes como Marixa Balli, Eugenia Tobal y Sofi Martínez se involucraron en situaciones tensas, algunas vistas o no al aire, con Germán Martitegui, Donato de Santis o Damián Betular. Cada vez más, la relación entre los chefs y los concursantes se vuelve un foco de atención.
A esta lista de conflictos recientes se agrega Julia Calvo. La actriz explicó tener diferencias considerables con dos miembros del reconocido trío de jurados. Con esta nueva revelación, la dinámica del programa recibe un elemento extra de tensión, sumándose a los variados desacuerdos que ya salpicaron la competencia culinaria en sus etapas iniciales.
¿Por qué se dió la enemistad entre la participante de MasterChef Celebrity y el jurado?
"No me llevo bien con El Tano (por Donato), no me llevo bien con Martitegui. ¡No me llevo bien con Martitegui! Lo siento mucho", dijo Julia. "Un día a Martitegui lo peleé. Creo que no salió (al aire) todavía. Porque hablaban de la palabra emplatar y qué se yo. Lo miré como diciendo 'me parece un verso la palabra emplatar'. Y él me dice 'pero existe'. Y yo le hago (hace el gesto de no)", continuó explicando los conflictos internos que no fueron o quizas no sean televisados.
La charla se dió en el contexto de una entrevista en el stream de "No tan pronto" (revista Pronto). "Cocino porque me gusta, me gusta cocinar acá, me gusta el ambiente... Si no fuera porque disfruto tanto colgaría los guantes acá", dijo ella para relajar.
¿Quiénes siguen en MasterChef Celebrity?
Tras la salida de Roña Castro, Esteban Mirol, Diego "Peque" Schwartzman, Luis Ventura, Walas, Valentina Cervantes y el humorista Alex Pelao, un total de 17 concursantes continúan en la competencia. Estos primeros eliminados definieron el grupo que ahora disputa las siguientes instancias del certamen.
El listado completo de los participantes restantes incluye a Leandro "Chino" Leunis, Claudio “El Turco” Husaín, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi "La Reini" Gonet, Maxi López (quien será reemplazado por Yanina Latorre), Momi Giardina, Sofi Martínez, La Joaqui, Emilia Attias, Miguel Ángel Rodríguez, Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Agustín "Cachete" Sierra, Julia Calvo y Andy Chango. Este grupo de figuras afrontará las próximas etapas del desafío.