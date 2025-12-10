Tras el Premio Nobel a Corina Machado, Maduro le bloquea la salida del país a un líder de la iglesia

El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó con fuerza a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora María Corina Machado, que este miércoles no pudo asistir al acto en Oslo. Mientras la comunidad internacional aumenta su presión sobre Caracas y se profundiza la amenaza militar estadounidense, el chavismo desplegó una nueva movilización masiva en la capital venezolana y se conoció un episodio de alto impacto institucional: la prohibición de salida del país al cardenal Baltazar Porras, uno de los referentes más importantes de la Iglesia Católica venezolana.