¿Colectivos eléctricos en San Miguel de Tucumán?: de qué se trata la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante

En línea con las reformas al sistema de transporte, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó en el recinto una iniciativa que apuesta a la transición progresiva de colectivos eléctricos en la ciudad. La intención es avanzar sobre un programa de movilidad sustentable que modernice el sistema de traslado de los capitalinos.
La propuesta fue presentada por el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y acompañada por ediles de distintos bloques. La norma aprobada el pasado jueves dispone que el programa establecerá planes de transición progresiva de colectivos a propulsión eléctrica y diseñará políticas de incentivos y beneficios para empresas de transporte que incorporen este medio de traslado.
Arnedo, en la defensa del proyecto, lanzó críticas al servicio de transporte público que funciona en la actualidad. “Esta iniciativa se inscribe en la sustentabilidad necesaria y sistemática que tenemos en el ejido capitalino, habida cuenta de cómo esos verdaderos trastos viejos que circulan la ciudad emiten permanentemente gases de efecto invernadero y complican la situación ambiental de la ciudad”, resaltó.
El proyecto fue llevado al recinto con la firma de Arnedo y de los concejales Ana María González (PJS), Leandro Argañaraz (UCR), Gastón Gómez (Libres del Sur) y Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital).
La nueva norma, además, busca impulsar la cooperación con organismos nacionales e internacionales para el financiamiento, asesoramiento técnico y adquisición de unidades eléctricas; coordinar campañas de concientización ciudadana; y realizar estudios de factibilidad para la instalación progresiva de infraestructura de carga eléctrica en puntos estratégicos de la ciudad.
El concejal aseveró que “incorporar colectivos eléctricos al sistema de transporte público no solo es una mejora técnica, sino una decisión de profundo sentido social, ambiental y cultural que ponen en el centro a las personas y su derecho a vivir en una ciudad más limpia, más sustentable y con respeto del entorno”.
Arnedo mencionó como ejemplo a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras provincias y lugares que ya han implementado el sistema de transporte sustentable. “Hay que renovar las flotas de manera progresiva y buscar estas nuevas prácticas que beneficien el medio ambiente, que mejoren la sostenibilidad ambiental. Entendemos que hay una necesidad imperiosa de que las flotas sean renovadas por vehículos eléctricos, como ya existen auto y motos eléctricas que benefician al medio ambiente”, desarrolló el edil.
En el último ítem, la ordenanza que aún no fue promulgada faculta al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a celebrar convenios con el gobierno provincial, nacional y organizaciones públicas o privadas para la implementación del plan de movilidad sustentable.