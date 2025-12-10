¿Colectivos eléctricos en San Miguel de Tucumán?: de qué se trata la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante

Arnedo mencionó como ejemplo a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras provincias y lugares que ya han implementado el sistema de transporte sustentable. “Hay que renovar las flotas de manera progresiva y buscar estas nuevas prácticas que beneficien el medio ambiente, que mejoren la sostenibilidad ambiental. Entendemos que hay una necesidad imperiosa de que las flotas sean renovadas por vehículos eléctricos, como ya existen auto y motos eléctricas que benefician al medio ambiente”, desarrolló el edil.