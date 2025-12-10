Secciones
Política

¿Colectivos eléctricos en San Miguel de Tucumán?: de qué se trata la iniciativa aprobada en el Concejo Deliberante

El cuerpo parlamentario trató en la última sesión un proyecto para diseñar políticas de incentivos y beneficios para empresas que incorporen vehículos sustentables.

TRANSICIÓN. El Concejo Deliberante propone modernizar el sistema de transporte. TRANSICIÓN. El Concejo Deliberante propone modernizar el sistema de transporte. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

En línea con las reformas al sistema de transporte, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó en el recinto una iniciativa que apuesta a la transición progresiva de colectivos eléctricos en la ciudad. La intención es avanzar sobre un programa de movilidad sustentable que modernice el sistema de traslado de los capitalinos.

La propuesta fue presentada por el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) y acompañada por ediles de distintos bloques. La norma aprobada el pasado jueves dispone que el programa establecerá planes de transición progresiva de colectivos a propulsión eléctrica y diseñará políticas de incentivos y beneficios para empresas de transporte que incorporen este medio de traslado.

Suba del boleto en Tucumán: cuándo llegará a las líneas interurbanas y rurales

Suba del boleto en Tucumán: cuándo llegará a las líneas interurbanas y rurales

Arnedo, en la defensa del proyecto, lanzó críticas al servicio de transporte público que funciona en la actualidad. “Esta iniciativa se inscribe en la sustentabilidad necesaria y sistemática que tenemos en el ejido capitalino, habida cuenta de cómo esos verdaderos trastos viejos que circulan la ciudad emiten permanentemente gases de efecto invernadero y complican la situación ambiental de la ciudad”, resaltó.

El proyecto fue llevado al recinto con la firma de Arnedo y de los concejales Ana María González (PJS), Leandro Argañaraz (UCR), Gastón Gómez (Libres del Sur) y Facundo Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital).

La nueva norma, además, busca impulsar la cooperación con organismos nacionales e internacionales para el financiamiento, asesoramiento técnico y adquisición de unidades eléctricas; coordinar campañas de concientización ciudadana; y realizar estudios de factibilidad para la instalación progresiva de infraestructura de carga eléctrica en puntos estratégicos de la ciudad.

El concejal aseveró que “incorporar colectivos eléctricos al sistema de transporte público no solo es una mejora técnica, sino una decisión de profundo sentido social, ambiental y cultural que ponen en el centro a las personas y su derecho a vivir en una ciudad más limpia, más sustentable y con respeto del entorno”.

Se promulgó la suba del boleto en la capital tucumana: por qué todavía se paga $950 y no $1.250

Se promulgó la suba del boleto en la capital tucumana: por qué todavía se paga $950 y no $1.250

Arnedo mencionó como ejemplo a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Juan, entre otras provincias y lugares que ya han implementado el sistema de transporte sustentable. “Hay que renovar las flotas de manera progresiva y buscar estas nuevas prácticas que beneficien el medio ambiente, que mejoren la sostenibilidad ambiental. Entendemos que hay una necesidad imperiosa de que las flotas sean renovadas por vehículos eléctricos, como ya existen auto y motos eléctricas que benefician al medio ambiente”, desarrolló el edil.

En el último ítem, la ordenanza que aún no fue promulgada faculta al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a celebrar convenios con el gobierno provincial, nacional y organizaciones públicas o privadas para la implementación del plan de movilidad sustentable.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánCarlos ArnedoMedio AmbienteLeandro Argañaraz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Una tucumana se alzó con el título de Miss Argentina 2025: “Es un orgullo”
4

Una tucumana se alzó con el título de Miss Argentina 2025: “Es un orgullo”

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Fernando Burlando juró como abogado en Tucumán y anticipó su presencia constante: “Voy a venir seguido”

Suba del boleto en Tucumán: cuándo llegará a las líneas interurbanas y rurales

Suba del boleto en Tucumán: cuándo llegará a las líneas interurbanas y rurales

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

El Gobierno nacional ya tiene el proyecto de reforma laboral y ahora busca los votos

Comentarios