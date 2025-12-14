Secciones
"Stablecoins": cinco razones que explican su utilización
Hace 1 Hs

El avance de las "stablecoins" -criptomonedas diseñadas para tener un valor estable- en Argentina viene impulsado por comportamientos cotidianos, más que por fenómenos macroeconómicos. "Freelancers" y empresas comenzaron a integrarlas de manera natural porque resuelven tareas concretas: cobrar del exterior, usarlos tal y como si fueran pesos argentinos, mover dinero sin demoras y operar más libremente en un entorno digital que exige velocidad y costos mínimos, según informaron especialistas.

“El auge de las 'stablecoins' no viene de la urgencia, sino de la conveniencia. La gente elige lo que le simplifica la vida, y hoy mover dólares digitalmente es más eficiente y accesible que cualquier alternativa tradicional”, explican en la firma Vesseo, una billetera digital.

Ese cambio cultural se sostiene en cinco motivos claros:

- Velocidad: enviar y recibir pagos internacionales en segundos, sin procesos bancarios extensos ni plazos de acreditación inestables.

- Disponibilidad: operar sin límites de horarios, feriados ni tiempos de espera. Todo funciona 24/7, incluso cuando los sistemas tradicionales están cerrados.

- Estabilidad: los dólares digitales mantienen su valor, linkeado al dólar americano, sin exponerse a la volatilidad típica de las criptomonedas especulativas u otros métodos de cambios, lo que facilita planificar y administrar ingresos con mayor previsibilidad.

- Costos: comisiones reducidas frente a transferencias internacionales, servicios intermediarios o plataformas tradicionales que encarecen cada operación.

- Uso global: permiten trabajar con clientes de distintos países, pagar proveedores y administrar ingresos sin fricción, sin tener que abrir cuentas bancarias tradicionales en el exterior ni manejar múltiples herramientas.

Estos factores hicieron que las stablecoins dejen de ser una herramienta “cripto” para volverse una herramienta “práctica”. La adopción ya no gira en torno a la tecnología, sino a la utilidad. Hoy en día son parte de una rutina financiera donde lo importante es operar con rapidez, claridad y control, sin depender de intermediarios ni procesos engorrosos.

“No se trata de reemplazar a los bancos, sino de complementarlos. Las 'stablecoins' resolvieron necesidades operativas que el sistema tradicional nunca priorizó: velocidad, interoperabilidad y disponibilidad total", señalaron en el mercado.

El Gobierno sigue buscando dólares en el mercado

“Se lo dijimos en la cara a Sturzenegger”: qué responde el sector vitivinícola a las nuevas medidas

¿Cuánto será el costo fiscal de la baja de las retenciones?

Seis pasos para empezar a invertir en criptomonedas

Adiós al empleo tradicional; hola pasaporte laboral

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza
El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física
Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal
Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad
¿Se cae la reforma? El fin de los acoples, la “reformita” y otros cuentos de Navidad

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD
Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas
El tiempo en Tucumán: el domingo estará muy caluroso y terminaría con fuertes tormentas

Un síntoma nocturno poco conocido podría ser una alerta temprana de cáncer

Hay alerta naranja y amarilla: ¿dónde habrá tormentas con granizo y viento zonda?

Vacaciones en Brasil: cuánto cuesta hospedarse una semana en una de las playas más económicas

Piden que se agrave la pena contra Cerisola y que se condene a Sacca en la causa YMAD

Tragedia vial: imputaron al conductor de la moto de app tras el choque fatal

¿Cuánto y en qué gastan los tucumanos en el súper?

Una mirada al universo: Orlando Bravo, mucho más que un doctor en Física

El PE invierte $150 millones en jerarquizar los túneles de las calles Córdoba y Mendoza

