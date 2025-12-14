"Stablecoins": cinco razones que explican su utilización

Estos factores hicieron que las stablecoins dejen de ser una herramienta “cripto” para volverse una herramienta “práctica”. La adopción ya no gira en torno a la tecnología, sino a la utilidad. Hoy en día son parte de una rutina financiera donde lo importante es operar con rapidez, claridad y control, sin depender de intermediarios ni procesos engorrosos.