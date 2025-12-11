Secciones
La Policía Federal detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

El sospechoso, conocido en redes como “Martiancorp”, había publicado mensajes intimidatorios anunciando un atentado para “pasar a la historia”.

Hace 2 Hs

La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en La Matanza a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei mediante publicaciones en la red social X (antes Twitter). El detenido, quien operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”, administraba una cuenta desde la cual se emitían violentos mensajes contra el Jefe de Estado.

Según fuentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad bajo la premisa de “prevenir y combatir hechos violentos de índole terrorista”. 

La investigación comenzó en septiembre, tras detectarse un posteo explícito. “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”, había escrito.

Ante la gravedad del mensaje, la División Seguridad Presidencial dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Los expertos en cibercrimen rastrearon las direcciones IP asociadas a la cuenta, logrando geolocalizar el dispositivo en un domicilio de la calle Velazco, en González Catán. Finalmente, el Juzgado Federal Nº 1 de Morón ordenó el allanamiento que culminó con la captura del implicado.

