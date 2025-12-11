La Policía Federal detuvo a un joven de 21 años acusado de amenazar de muerte a Javier Milei

Ante la gravedad del mensaje, la División Seguridad Presidencial dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Los expertos en cibercrimen rastrearon las direcciones IP asociadas a la cuenta, logrando geolocalizar el dispositivo en un domicilio de la calle Velazco, en González Catán. Finalmente, el Juzgado Federal Nº 1 de Morón ordenó el allanamiento que culminó con la captura del implicado.