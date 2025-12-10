Secciones
EspectáculosFamosos

¿Maru Botana tendrá otro hijo a los 56 años?: la reacción de su familia

El rumor se gestó en septiembre, y comenzó a circular con fuerza en las redes.

¿Maru Botana tendrá otro hijo a los 56 años?: la reacción de su familia Maru Botana
Hace 3 Hs

Durante los últimos días, una foto se viralizó y las redes sociales estallaron ante el rumor de que Maru Botana estaba embarazada. Ante esta duda, ella rompió el silencio y explicó cómo vivió su familia, en especial sus hijos, la posibilidad de un nuevo hermano/a.

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

El rumor se gestó en septiembre, y comenzó a circular con fuerza en las redes. Lo llamativo es que si era cierto, Botana estaría embarazada a sus 56 años. Muchos terminaron dándolo por cierto, hasta que junto con su familia aclaró la situación.

Cuál fue la reacción de la familia de Maru Botana

Junto a su marido, Bernardo Solá, ella formó una familia numerosa, donde son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés. Esta prole siempre se mostró cercana y afectuosa ante cualquier circunstancia que enfrentaron. Dicho lazo se hizo todavía más fuerte tras vivir la tragedia más dolorosa en 2008: la pérdida de su hijo Francisco, quien falleció a los seis meses a causa de muerte súbita.

Casi tres meses después de aquel suceso de gran difusión mediática, la chef Maru contó en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez) cómo sus hijos procesaron las versiones que circulaban. Ella relató que la reacción de sus hijos al enterarse de lo que se difundía fue de absoluto desinterés y burla.

La broma del rumor de embarazo

En la entrevista, la cocinera mencionó que la reacción de sus hijos ante la información errónea resultó muy divertida para ellos. "Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada", afirmó la chef en el programa radial, demostrando que el rumor careció de impacto negativo en su ámbito familiar.

Aprovechando el contexto, ella dirigió un mensaje importante a la sociedad acerca del respeto y la prudencia al hablar sobre el cuerpo de otras personas. "Hay mucho rollo en Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable", puntualizó, enfatizando que su bienestar personal y físico es lo único que le importa.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Tengo mucho desorden alimenticio”: Ángela Torres se sinceró sobre la relación con su cuerpo y la exposición mediática

“Tengo mucho desorden alimenticio”: Ángela Torres se sinceró sobre la relación con su cuerpo y la exposición mediática

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

Qué dicen los expertos sobre las personas que nunca usan filtros en redes sociales

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

¿Próxima colaboración?: Luis Miguel publicó una foto junto a Dua Lipa y desató los rumores en redes

Guillermina Valdés le contó a Mirtha Legrand por qué su hijo “Lolo” no participó del reality “Los Tinelli”

Guillermina Valdés le contó a Mirtha Legrand por qué su hijo “Lolo” no participó del reality “Los Tinelli”

Lo más popular
“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético
1

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?
2

¿Por qué Milei llegó a Oslo vestido con un mameluco de YPF?

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica
3

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro
4

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente
5

Milei sí, Milei no: cómo evalúan los tucumanos los dos primeros años del presidente

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren
6

Recuerdos fotográficos: 1882. Cuando las ruidosas carretas iban a la estación de tren

Más Noticias
Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Nueva estafa virtual: qué tenés que hacer si te llegó este tipo de transferencia bancaria

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Alerta internacional por la gripe H3N2: qué síntomas genera y quiénes están en mayor riesgo

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

Cómo es el truco legal para conectarte al WiFi sin pedir la clave

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

“No me lo esperaba”: el anuncio de “Bebe” Acosta que sacudió al mundo Atlético

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

Atlético Tucumán volvió al trabajo: quiénes estuvieron, quiénes faltaron y cómo fue la práctica

La sonrisa de la macro; la pobreza de la micro

La sonrisa de la "macro"; la pobreza de la "micro"

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Tormentas severas: medio país está bajo alerta amarilla y naranja

Comentarios