¿Maru Botana tendrá otro hijo a los 56 años?: la reacción de su familia

Aprovechando el contexto, ella dirigió un mensaje importante a la sociedad acerca del respeto y la prudencia al hablar sobre el cuerpo de otras personas. "Hay mucho rollo en Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable", puntualizó, enfatizando que su bienestar personal y físico es lo único que le importa.