¿Maru Botana tendrá otro hijo a los 56 años?: la reacción de su familia

Durante los últimos días, una foto se viralizó y las redes sociales estallaron ante el rumor de que Maru Botana estaba embarazada. Ante esta duda, ella rompió el silencio y explicó cómo vivió su familia, en especial sus hijos, la posibilidad de un nuevo hermano/a.
El rumor se gestó en septiembre, y comenzó a circular con fuerza en las redes. Lo llamativo es que si era cierto, Botana estaría embarazada a sus 56 años. Muchos terminaron dándolo por cierto, hasta que junto con su familia aclaró la situación.
Cuál fue la reacción de la familia de Maru Botana
Junto a su marido, Bernardo Solá, ella formó una familia numerosa, donde son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio e Inés. Esta prole siempre se mostró cercana y afectuosa ante cualquier circunstancia que enfrentaron. Dicho lazo se hizo todavía más fuerte tras vivir la tragedia más dolorosa en 2008: la pérdida de su hijo Francisco, quien falleció a los seis meses a causa de muerte súbita.
Casi tres meses después de aquel suceso de gran difusión mediática, la chef Maru contó en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez) cómo sus hijos procesaron las versiones que circulaban. Ella relató que la reacción de sus hijos al enterarse de lo que se difundía fue de absoluto desinterés y burla.
La broma del rumor de embarazo
En la entrevista, la cocinera mencionó que la reacción de sus hijos ante la información errónea resultó muy divertida para ellos. "Mis hijos se mataban de risa de la noticia falsa de que estaba embarazada", afirmó la chef en el programa radial, demostrando que el rumor careció de impacto negativo en su ámbito familiar.
Aprovechando el contexto, ella dirigió un mensaje importante a la sociedad acerca del respeto y la prudencia al hablar sobre el cuerpo de otras personas. "Hay mucho rollo en Argentina con el tema de la imagen y no me gusta meterme en eso, no me importa si opinan de mi cuerpo yo entreno mucho y como saludable", puntualizó, enfatizando que su bienestar personal y físico es lo único que le importa.