Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

La modelo está acompañada por su pareja y padre de su hijo, Eduardo Fort.

A los 45 años, Marengo será madre por primera vez.
Hace 9 Hs

Medios bonaerenses informaron esta mañana que Rocío Marengo quedó internada. La noticia generó preocupación de inmediato ya que la artista cursa un embarazo y se encuentra en su semana número 33. Después de años de intentarlo, marengo había comunicado en julio que sería madre junto a Eduardo Fort, su pareja desde hace años.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores, la modelo compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que amplió la información sobre su estado actual. En una foto que se tomó junto a Fort, tranquilizó a sus seguidores y dijo que se encontraba bien.

Cómo sigue el embarazo de Rocío Marengo

Según trascendió, Marengo fue ingresada ayer al sanatorio Otamendi de Buenos Aires, donde quedará en observación, por lo menos, durante todo este fin de semana para regularizar una situación en su embarazo. “Queremos contarles que con pollito –dijo en referencia a su bebé– estamos re bien”, escribió en un posteo para eliminar toda sospecha de que el embarazo estuviera en riesgo.

“Sé que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados”, amplió Marengo. También explicó que quedó internada para hacer “reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”. Por el momento, Marengo manifestó sentirse segura y tranquila gracias a la atención médica que está recibiendo.

Rocío Marengo despreocupó a sus seguidores con una historia en Instagram.

Por último, anticipó que no será una internación extensa y que pronto podrá continuar con un ritmo de vida normal. “Serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”, escribió para cerrar. En un video posterior, mostró su panza mientras le practicaban una ecografía y se oían los latidos de fondo.

Esta mañana volvieron a hacerle una ecografía con buenos resultados. “Bebito de 10! Gracias por los lindos mensajitos! Me emociona sentir tanto amor para bebito”, escribió en una historia antes del mediodía.

