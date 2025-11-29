Internaron a Rocío Marengo en medio de su embarazo

Cómo sigue el embarazo de Rocío Marengo

Según trascendió, Marengo fue ingresada ayer al sanatorio Otamendi de Buenos Aires, donde quedará en observación, por lo menos, durante todo este fin de semana para regularizar una situación en su embarazo. “Queremos contarles que con pollito –dijo en referencia a su bebé– estamos re bien”, escribió en un posteo para eliminar toda sospecha de que el embarazo estuviera en riesgo.