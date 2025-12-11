Secciones
SociedadActualidad

¿Cuáles son las mejores ciudades del país para vivir según la UBA?

Para la elaboración de este índice, la universidad estudió durante 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país

San Miguel de Tucumán entre las ciudades elegidas por el ránking de la UBA. FOTO ARCHIVO San Miguel de Tucumán entre las ciudades elegidas por el ránking de la UBA. FOTO ARCHIVO
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera con 3,65, seguida por Mendoza, con 3,34; Córdoba, 3,25; San Miguel de Tucumán, 3,17; Rosario, 3,16; San Juan y Santa Fe, ambas con 2,98; Salta, 2,85; Mar del Plata 2,74 y cierra Resistencia con 2,54.

Para la elaboración de este índice, el Centro de Ciudades Inteligentes, que depende de la mencionada Facultad, estudió durante 2025 el desarrollo estratégico de los 10 conglomerados urbanos más destacados del país. El índice, refleja en una escala del 0 al 5, el resultado de un análisis de 5 dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Cada una de esas dimensiones se desagrega, a su vez, en 31 variables representativas de los principales focos prioritarios. Y a su vez, esas 31 se abren en un amplio abanico de 159 indicadores, cuyos datos permiten efectuar una estudio cuantitativo y cualitativo de cada uno de los centros urbanos analizados.

Las carreras más fáciles de Argentina, según ChatGPT: el ranking completo

Las carreras más fáciles de Argentina, según ChatGPT: el ranking completo

Cuáles son las mejores ciudades para vivir

De las 10 ciudades incluidas en este informe, ocho son capitales: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan y Resistencia, y solo dos no lo son, Rosario y Mar del Plata.

¿Cuáles son las mejores ciudades del país para vivir según la UBA?

En términos generales, dice el diagnóstico elaborado por la UBA, la valuación global de las 10 ciudades estudiadas tuvo un leve incremento de 0,06 puntos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene la mayor valuación general y en cada una de las dimensiones de análisis que ya había obtenido en 2024. Las cifras globales de la capital del país muestran una situación estable, con valores similares a los alcanzados en la medición del año pasado. Mendoza, Córdoba y Rosario también sostienen sus valuaciones, expresando leves incrementos en los puntajes.

La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

La cocina argentina quedó entre las 30 mejores del mundo, según un prestigioso ranking

San Miguel de Tucumán entre las primeras ciudades

San Miguel de Tucumán destaca con un marcado crecimiento en sus niveles de desarrollo estratégico sustentado en un fuerte crecimiento en la dimensión político institucional. Apalancada en la aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico y ordenamiento institucional, potenció las restantes dimensiones, fundamentalmente lo atinente a lo ambiental y al desarrollo tecnológico apuntado en la atención del vecino, puntualiza el reporte académico. También Salta mejoró su performance de manera importante, mientras que Mar del Plata y Resistencia impulsaron subas leves en su valuación. Por último, San Juan y Santa Fe emergen con leves disminuciones en sus valores, aunque las mismas no expresan niveles relevantes.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que “el objetivo de este trabajo es el de establecer, tanto cuantitativa como cualitativamente, un diagnóstico de cada una de las ciudades estudiadas, para entender sus fortalezas y debilidades de manera de obtener un diagnóstico que permita elaborar en un futuro, estrategias de políticas públicas innovadoras o repensar las que están en ejecución, para así facilitar el desarrollo armónico y sostenible”. “El objetivo sigue siendo el de desarrollar un indicador potente que permita establecer un punto de partida para medir la sostenibilidad urbana y afrontar agendas Smart Cities en los diez conglomerados urbanos analizados”, puntualizó Quiroga.

Es evidente que cada ciudad tiene su propio ADN. Esto se manifiesta en varios aspectos: cada ciudad tiene su propia evolución, sus progresos y retrocesos. Cada centro urbano tiene un origen único, tiene su ambiente, geografía, clima, historia, una construcción social determinada y una energía cultural propia. Esa es su propia identidad, el perfil que la representa. Las personas que viven en la misma ciudad comparten experiencias, impulsos, miradas, preocupaciones y emociones comunes que modelan sus mentalidades y comportamientos. Esto influye en cómo se vinculan entre ellas y cómo conforman una cultura ciudadana única, indica el informe al que accedió LA GACETA.

"Desarrollar una “ciudad inteligente” implica repensar el modelo de ciudad en sí mismo. Diseñar una agenda urbana en un entorno complejo, donde en un contexto de crisis climática y creciente desigualdad, necesitamos revisar cómo se trabaja sobre la movilidad, la construcción, la ocupación del suelo y la relación entre lo construido y la naturaleza. Una hoja de ruta que implica revisar las formas de gobernanza urbana", sugiere la UBA.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánMar del PlataMedio Ambiente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Si estas vacaciones vas a viajar en auto a Buenos Aires, tenés que hacer sí o sí esto para evitar multas

Si estas vacaciones vas a viajar en auto a Buenos Aires, tenés que hacer sí o sí esto para evitar multas

Lo más popular
Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión
1

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil
2

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa
3

Caputo y la tranquilidad del dólar: el éxito del bono que bajó la cotización de la divisa

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio
4

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral
5

Por qué el Gobierno demora la publicación del proyecto de la reforma laboral

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad
6

Entrega del Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado reapareció después de un año en la clandestinidad

Más Noticias
Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Un experimento estudió por qué el maquillaje rojo atrae a los hombres

Aumentos y morosidad: Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio

Aumentos y morosidad: "Muchos papás adeudan la cuota todo el año y luego cambian a sus hijos de colegio"

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

El tiempo en Tucumán: se espera otra jornada calurosa y hay alerta por fuertes tormentas

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Último feriado de 2025: ¿habrá fin de semana largo por Navidad?

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Por qué algunas personas no deberían tomar café: los cuatro grupos de riesgo

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas: ¿cómo estará el clima el fin de semana?

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Investigan a una pareja de prestamistas, acusados por usura y extorsión

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Un viaje largo que vale la pena: las claves para ir en auto desde Tucumán a Brasil

Comentarios