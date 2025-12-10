“Me hubiese gustado armar el plantel”: el reclamo de Campodónico tras su final en San Martín

Lo primero que llamó la atención fue su vestimenta. No tenía el buzo negro, ni los botines colgados del bolso. Entró al complejo vestido de civil, con ropa informal, como alguien que ya no venía a dirigir sino a despedirse. Caminó hacia el vestuario, donde los jugadores se agrupaban sin imaginar completamente lo que estaba a punto de anunciarse. Algunos lo miraron en silencio; otros, apenas vieron que no estaba vestido para entrenar, entendieron que la mañana no sería una más.