Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

Primera Nacional 2026: cuándo empezaría el torneo y qué fecha marcaría el debut de San Martín de Tucumán

El certamen mantiene formato, suma novedades y ya tiene día para el sorteo del fixture. Todo lo que se sabe del arranque de la temporada donde el “Santo” buscará volver a pelear arriba.

CON LA MENTE EN FEBRERO. San Martín aguardará el sorteo para conocer zona, rivales y estreno en la próxima temporada. CON LA MENTE EN FEBRERO. San Martín aguardará el sorteo para conocer zona, rivales y estreno en la próxima temporada. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 27 Min

Mientras el 2025 entra en su etapa final, AFA y los dirigentes del Ascenso ya trabajan en lo que será la Primera Nacional 2026. El próximo año no traerá grandes revoluciones en cuanto a estructura, pero sí tendrá detalles para seguir de cerca, sobre todo pensando en San Martín de Tucumán, que aguardará el sorteo para conocer a sus rivales y la fecha de su debut.

El formato seguirá con 36 equipos divididos en dos zonas de 18, con partidos ida y vuelta (34 fechas en total) y sin fecha libre, tal cual ocurrió este año. Los ascensos también se sostienen ya que habrá una final entre los líderes de cada grupo por el primer boleto a la Liga Profesional y el resto de los clasificados disputará el Reducido por el segundo cupo. En el otro extremo, descenderán los últimos de cada zona, camino a Primera B o Federal A según corresponda.

¿Cuándo jugaría San Martín?

La programación apunta a que la temporada comience el primer fin de semana de febrero, por lo que San Martín iniciaría su camino en esa misma fecha, una vez sorteado el fixture. A diferencia de la máxima categoría, la divisional competirá durante el Mundial 2026, con un receso breve de dos semanas entre el cierre de la primera rueda y el inicio de la segunda.

Otra discusión interna que quedó abierta es la posibilidad de que los clubes que no entren al Reducido disputen una competencia paralela para acceder a plazas para la Copa Argentina 2027. La intención es evitar largos meses de parate y generar actividad, aunque la propuesta todavía no está definida y genera resistencias por costos y escaso incentivo deportivo.

Sorteo confirmado

El orden de partidos se definirá el lunes 22 de diciembre, una vez concluidos los torneos de ascenso. Allí quedará claro en qué zona estará el conjunto tucumano y contra quién debutará.

La categoría ya tiene confirmadas altas y bajas. Midland, Ciudad Bolívar, y los recientemente descendidos de Primera Godoy Cruz y San Martín de San Juan se sumarán en 2026. También se incorporarán los ganadores del Reducido de la B Metro y el Federal A (Rafaela y San Martín de Formosa resolverán esa última plaza). Sin embargo, ya no estarán Gimnasia de Mendoza ni Estudiantes de Río Cuarto, que lograron subir a Liga Profesional; tampoco Arsenal, Talleres (RdE), Defensores Unidos y Alvarado, que perdieron la categoría.

La mesa está servida. Será un torneo largo, competitivo y con el objetivo que en Tucumán nunca pasa desapercibido. En unas semanas, el fixture dirá cuál será el primer paso de San Martín en 2026.

Temas Club Atlético ColónClub Deportivo Godoy CruzClub Atlético San Martín de San JuanPrimera NacionalAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Ferro Carril OesteSan MartínDeportivo Madryn
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El entorno de Changuito Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El entorno de "Changuito" Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de Changuito Zeballos encendió el debate en Boca

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Comentarios