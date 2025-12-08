Primera Nacional 2026: cuándo empezaría el torneo y qué fecha marcaría el debut de San Martín de Tucumán

El formato seguirá con 36 equipos divididos en dos zonas de 18, con partidos ida y vuelta (34 fechas en total) y sin fecha libre, tal cual ocurrió este año. Los ascensos también se sostienen ya que habrá una final entre los líderes de cada grupo por el primer boleto a la Liga Profesional y el resto de los clasificados disputará el Reducido por el segundo cupo. En el otro extremo, descenderán los últimos de cada zona, camino a Primera B o Federal A según corresponda.