Primera Nacional 2026: cuándo empezaría el torneo y qué fecha marcaría el debut de San Martín de Tucumán

Mientras el 2025 entra en su etapa final, AFA y los dirigentes del Ascenso ya trabajan en lo que será la Primera Nacional 2026. El próximo año no traerá grandes revoluciones en cuanto a estructura, pero sí tendrá detalles para seguir de cerca, sobre todo pensando en San Martín de Tucumán, que aguardará el sorteo para conocer a sus rivales y la fecha de su debut.
El formato seguirá con 36 equipos divididos en dos zonas de 18, con partidos ida y vuelta (34 fechas en total) y sin fecha libre, tal cual ocurrió este año. Los ascensos también se sostienen ya que habrá una final entre los líderes de cada grupo por el primer boleto a la Liga Profesional y el resto de los clasificados disputará el Reducido por el segundo cupo. En el otro extremo, descenderán los últimos de cada zona, camino a Primera B o Federal A según corresponda.
¿Cuándo jugaría San Martín?
La programación apunta a que la temporada comience el primer fin de semana de febrero, por lo que San Martín iniciaría su camino en esa misma fecha, una vez sorteado el fixture. A diferencia de la máxima categoría, la divisional competirá durante el Mundial 2026, con un receso breve de dos semanas entre el cierre de la primera rueda y el inicio de la segunda.
Otra discusión interna que quedó abierta es la posibilidad de que los clubes que no entren al Reducido disputen una competencia paralela para acceder a plazas para la Copa Argentina 2027. La intención es evitar largos meses de parate y generar actividad, aunque la propuesta todavía no está definida y genera resistencias por costos y escaso incentivo deportivo.
Sorteo confirmado
El orden de partidos se definirá el lunes 22 de diciembre, una vez concluidos los torneos de ascenso. Allí quedará claro en qué zona estará el conjunto tucumano y contra quién debutará.
La categoría ya tiene confirmadas altas y bajas. Midland, Ciudad Bolívar, y los recientemente descendidos de Primera Godoy Cruz y San Martín de San Juan se sumarán en 2026. También se incorporarán los ganadores del Reducido de la B Metro y el Federal A (Rafaela y San Martín de Formosa resolverán esa última plaza). Sin embargo, ya no estarán Gimnasia de Mendoza ni Estudiantes de Río Cuarto, que lograron subir a Liga Profesional; tampoco Arsenal, Talleres (RdE), Defensores Unidos y Alvarado, que perdieron la categoría.
La mesa está servida. Será un torneo largo, competitivo y con el objetivo que en Tucumán nunca pasa desapercibido. En unas semanas, el fixture dirá cuál será el primer paso de San Martín en 2026.