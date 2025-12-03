De San Javier a Atlético Tucumán: la historia de Agustín Galvez, el joven que sueña con debutar en Primera

Gálvez es, antes que nada, un chico de montaña. Un lateral izquierdo que parece nacido para jugar pegado a la raya, pero también para el viento. Es tímido, atento y respetuoso en cada gesto. Cuando habla, se acomoda como quien pide permiso para no romper la armonía del paisaje que lo rodea. “Vivir acá es mi lugar en el mundo”, dice de entrada, como si necesitara despejar dudas antes de cualquier pregunta. “Toda mi vida estuve acá. A mí no me sorprende, pero sé que para el que viene de afuera es distinto; incluso el aire es más limpio. En verano te ponés debajo de un árbol y no sentís el calor. Es hermoso”.