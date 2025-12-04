Si estas vacaciones vas a viajar en auto a Buenos Aires, tenés que hacer sí o sí esto para evitar multas

“Con la llegada de turistas a la Ciudad, desde AUSA recordamos la importancia de adherirse a TelePASE por patente y retirar el dispositivo al llegar. De esta manera, los conductores evitan contratiempos y disfrutan de un viaje más fluido. Actualmente, 9 de cada 10 autos que ingresan a la red de autopistas porteñas ya cuentan con TelePASE”, afirmó Roberta Ramos, Gerente de Servicios y Gestión Comercial de Clientes de la empresa.