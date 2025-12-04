Secciones
Si estas vacaciones vas a viajar en auto a Buenos Aires, tenés que hacer sí o sí esto para evitar multas

Desde enero de 2026, todas las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires pasarán a ser 100% inteligentes y solo podrán pagarse por TelePASE. Cómo funciona, dónde activarlo y qué tener en cuenta antes de salir a la ruta.

Hace 1 Hs

Buenos Aires avanza hacia un esquema de autopistas completamente inteligentes. A partir de enero de 2026, AUSA -la empresa concesionaria de la red porteña- eliminará por completo las barreras y el cobro manual, y TelePASE será el único medio habilitado para abonar los peajes. Aunque es obligatorio desde 2020, la nueva etapa consolida un sistema free flow que permitirá circular sin detenerse y con mayor seguridad.

El objetivo, según la compañía, es agilizar los viajes, reducir siniestros, mejorar la experiencia del usuario y disminuir el impacto ambiental. Gracias al sistema sin barreras, los automovilistas pueden ahorrar más de un día al año en tiempos de traslado.

En lo que va de 2025, más de 300.000 visitantes del interior se sumaron al TelePASE para circular en CABA, aunque aún se registran casos de vehículos de otras provincias que ingresan sin adherirse y quedan en infracción.

“Con la llegada de turistas a la Ciudad, desde AUSA recordamos la importancia de adherirse a TelePASE por patente y retirar el dispositivo al llegar. De esta manera, los conductores evitan contratiempos y disfrutan de un viaje más fluido. Actualmente, 9 de cada 10 autos que ingresan a la red de autopistas porteñas ya cuentan con TelePASE”, afirmó Roberta Ramos, Gerente de Servicios y Gestión Comercial de Clientes de la empresa.

Qué autopistas comprende el sistema

AUSA administra más de 50 kilómetros de trazas que incluyen los principales accesos a la Ciudad y los corredores internos:

- AU Lugones

- AU Cantilo

- AU Illia

- AU 25 de Mayo

- AU Perito Moreno

- AU Paseo del Bajo

- AU 9 de Julio Sur

- AU Dellepiane

- AU Cámpora

La red cuenta con más de 700 cámaras y monitoreo permanente desde el Centro de Control de AUSA. Además, dispone de 5 bases de seguridad vial y 17 móviles que garantizan asistencia ante incidentes en un promedio de entre 7 y 9 minutos.

Por día, los usuarios realizan más de 828.900 pasadas por los peajes porteños (enero-julio 2025).

Cómo adherirse al TelePASE

El proceso es gratuito y rápido. Existen distintas opciones:

- A través de telepase.com.ar

- Desde Mercado Pago

- En puntos de atención de AUSA

- En cabinas señalizadas

El dispositivo se retira al llegar a la Ciudad y solo se paga cuando se utiliza. No tiene costos de mantenimiento.

Los conductores que viajan desde otras provincias -incluidos los tucumanos- pueden inscribirse previamente con la modalidad TelePASE por patente, válida únicamente para las autopistas de AUSA. Esta modalidad tiene un 50% adicional en la tarifa.

Una vez en Buenos Aires, pueden retirar el dispositivo sin costo y quedar adheridos a toda la red.

Beneficios del TelePASE

- Ahorro de tiempo: evita filas, congestionamientos y frenadas bruscas.

- Mayor seguridad vial: reduce siniestros en zona de peaje.

- Más fluidez: circulación constante

- Sustentabilidad: menos emisiones, menos ruidos y sin tickets en papel.

Con el nuevo esquema que arranca en enero de 2026, quienes entren a las autopistas de la Ciudad sin TelePASE quedarán automáticamente en infracción. Por eso, para quienes desde Tucumán planean viajar a Buenos Aires en las próximas vacaciones, la recomendación es clara: adherirse antes de salir y asegurarse un viaje más ágil, seguro y sin multas.

