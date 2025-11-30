Secciones
Los seis puntos sobre la VTV que tenés que conocer antes de salir de vacaciones
Hace 17 Hs

Las vacaciones de verano se acercan y quienes tienen pensado hacer algún viaje para disfrutar del descanso, también deben tener en cuenta los controles que se exigen en ruta, si el trayecto al destino elegido se hará en vehículo propio. Uno de ellos es la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Este proceso, mediante el cual se evalúa el estado mecánico y ambiental de un vehículo, tiene como objetivo principal garantizar que se cumplan con los estándares de seguridad, emisiones contaminantes y condiciones técnicas establecidas por las autoridades competentes.

Este trámite es obligatorio para circular por todo el país. y en Tucumán cada municipio cuenta con una planta dedicada a estos controles que tienen seis puntos claves a conocer.

1- ¿Cuánto cuesta realizar el trámite?

Según consigna la página web de VTV Tucumán -y en donde se deben solicitar los turnos para realizar la verificación de los vehículos- las tarifas se aplican de manera uniforme en todas las plantas habilitadas y el costo varía según el tipo de vehículo, su peso y cilindrada.

- Motocicletas de 51cc a 200cc: $25.385

- Motocicletas de 201cc a 600cc: $38.077

- Motocicletas de más de 600cc: $50.770

- Autos particulares hasta 2.500kg: $63.463

- Vehículos mayores a 2.500 kg (uso particular o comercial): $114.234

2- ¿Qué se verifica?

Durante la verificación se chequea el estado de luces; sistema de dirección; sistema de frenos; sistema de suspensión y ejes; chasis, motor y transmisión; paragolpes, puertas, parabrisas y emisión de contaminantes (sistema de gases, escape, ruidos y bocina)

3- ¿Qué documentación se requiere?

Una vez que se acude a la cita, debe presentarse tarjeta verde y carnet del conductor. No es obligatorio presentar el titular ni otro tipo de documentación. Los talleres abren sus puertas de 8 a 18, de lunes a viernes. Los sábados ese horario se reduce de 8 a 13.

4- ¿Cada cuánto tiempo debe renovarse?

Para un auto o camioneta cero kilómetro recién salido de la agencia y de uso particular, el plazo es de tres años para realizar la primera verificación.

La segunda será otorgada por dos años, al igual que la tercera. No obstante, luego de los siete años del mismo, las habitaciones deben realizarse de forma anual.

5- Exenciones: ¿Quiénes no pagan la VTV en Tucumán?

La normativa provincial contempla casos en los que el trámite es gratuito:

- Vehículos oficiales: pertenecientes a organismos públicos, fuerzas de seguridad, bomberos o municipios.

- Personas con discapacidad: quienes tengan un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pueden realizar una VTV gratuita por año para un vehículo registrado a su nombre o al de un familiar directo (padre, madre, cónyuge o tutor).

6- Medios de pago aceptados

En todas las plantas de VTV Tucumán el pago se realiza el mismo día del turno y se pueden usar:

Efectivo

Tarjeta de débito

Tarjeta de crédito

Transferencia bancaria

Cheques

