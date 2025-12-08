Brownie sin azúcar: cómo hacer que quede ultra húmedo, con un ingrediente inesperado

Si sos un fanático del brownie, querrás probar esta receta. Los postres sin harinas refinadas se convirtieron en una tendencia saludable y esta preparación sin azúcar, hecha con porotos negros, es una de las más sorprendentes. A diferencia de los brownies tradicionales, esta receta logra una textura mucho más húmeda y con un sabor a chocolate intenso, sin necesidad de endulzantes artificiales. Es la opción perfecta para quienes quieren un aporte más nutritivo.
Dejar de lado el azúcar y utilizar otros ingredientes naturales reduce la carga glucémica y aporta nutrientes que habitualmente no se encuentran en lo que comemos en el día a día. La banana madura, usada como endulzante natural en esta receta, contiene fructosa acompañada de fibra. Esta combinación ayuda a evitar los picos de glucosa. Se trata de una receta que suma humedad y un dulzor suave que se lleva muy bien con el cacao amargo.
Por otra parte, los porotos negros que se usan como base de este brownie, aportan beneficios nutricionales valorables. Son ricos en fibras, proteínas vegetales y antioxidantes, lo que ayuda a regular el equilibrio digestivo y produce una mayor sensación de saciedad. Además, ayuda a estabilizar niveles de energía y aporta minerales como hierro y magnesio. No te preocupes, porque los porotos tienen un sabor neutro que se lleva de maravillas con el brownie.
Brownie sin azúcar de porotos negros
Para hacer este brownie, necesitarás los ingredientes básicos que son una taza de porotos negros cocidos y escurridos y dos cucharadas de cacao amargo o dos barritas de chocolate para derretir sin azúcar. Para endulzar, necesitarás una banana madura y no una recién cortada, porque esta fruta desarrolla más dulzura mientras más oscura se ve su piel. Además, usarás un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y una de polvo de hornear. Como ingredientes opcionales, podrás usar una cucharada de aceite y nueces picadas que aportan un contraste crujiente.
Preparación
1. Colocá los porotos negros cocidos en una procesadora o licuadora y triturá hasta obtener una posta homogénea.
2. Agregá la banana, el huevo, la esencia de vainilla, el cacao y el aceite. Procesá nuevamente hasta integrar por completo.
3. Sumá el polvo de hornear y mezclá apenas. Si querés, incorporá nueces picadas.
4. Volcá la preparación en un molde pequeño y previamente engrasado.
5. Horneá a 180 °C durante 20 a 25 minutos, o hasta que el centro esté firme pero no seco.
6. Dejá enfriar antes de cortar para que tome consistencia.