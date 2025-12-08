Brownie sin azúcar: cómo hacer que quede ultra húmedo, con un ingrediente inesperado

Brownie sin azúcar de porotos negros

Para hacer este brownie, necesitarás los ingredientes básicos que son una taza de porotos negros cocidos y escurridos y dos cucharadas de cacao amargo o dos barritas de chocolate para derretir sin azúcar. Para endulzar, necesitarás una banana madura y no una recién cortada, porque esta fruta desarrolla más dulzura mientras más oscura se ve su piel. Además, usarás un huevo, una cucharadita de esencia de vainilla y una de polvo de hornear. Como ingredientes opcionales, podrás usar una cucharada de aceite y nueces picadas que aportan un contraste crujiente.