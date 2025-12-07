Bombón helado bajo en calorías: la receta saludable ideal para el verano

Con las altas temperaturas acechando, el calor se convierte en una excusa cada vez más tentadora para comer un postre helado. Sin embargo, este tipo de dulces pueden ser extremadamente calóricos debido a su alto contenido en azúcares añadidos y grasas saturadas. Pero no hace falta renunciar a las comidas que te gustan, sino más bien encontrar versiones más saludables e igualmente deliciosas.
Una forma de reemplazar las calorías del helado, contribuyendo a tu salud, es con esta preparación de bombones helados. Esta versión resulta mucho más beneficiosa ya que contiene ingredientes bajos en azúcares como el yogur griego natural y las galletitas integrales, los cuales además aportan un listado extenso de nutrientes.
El yogur griego, principal ingrediente de esta preparación, se volvió un aliado de los desayunos y postres saludables gracias a su enorme contenido proteico, así como su proporción de calcio y probióticos, lo que mejora la saciedad, fortalece los huesos, apoya la salud muscular y digestiva (microbiota) y puede ayudar al control de peso y la función cerebral, ya que es una opción nutritiva con menos azúcar y lactosa que el yogur tradicional.
¿Cómo preparar bombones helados saludables para el verano?
La receta de los bombones helados fue compartida por la influencer Petra (@pippachacur), dedicada al contenido saludable, en sus redes sociales. En simples pasos es posible lograr este postre que te salvará en los momentos de antojo dulce sin sumar calorías de más.
Ingredientes
- 3 cdas. de Yogur griego natural
- 2 cdas. de Pasta de maní natural (sin azúcares añadidos)
- Galletitas a elección (cantidad necesaria): Podés usar galletitas de avena, frutos secos, harina integral o la variedad que vos prefieras para la base.
- Chocolate amargo (cantidad necesaria): Se recomienda utilizar uno que contenga del 70% al 80% de cacao para la cobertura.
- Extras opcionales: Pasta de maní, frutos secos u otro relleno para el centro.
Toque final: Sal gruesa o marina, para potenciar el sabor.
Preparación (Paso a Paso)
- Colocá una galletita en el fondo de cada cavidad del molde de cupcakes o muffins, la cual servirá como base de cada bombón.
- En un bowl, mezclá vigorosamente las tres cucharadas de yogur griego natural con las dos cucharadas de pasta de maní hasta que ambos ingredientes se integren por completo y obtengas una mezcla espesa y homogénea.
- Si deseás un centro de sabor adicional, podés colocar una pequeña porción de pasta de maní o algunos frutos secos sobre cada galletita.
- Una vez listo el relleno, distribuilo sobre la base de galletita en cada molde, asegurándote de que el relleno sea generoso.
- Llevá la preparación completa al freezer hasta que el relleno de yogur griego y pasta de maní se congele por completo y adquiera una consistencia firme.
- Derretí el chocolate amargo (idealmente del 70-80% cacao). Retirá los bombones del freezer y desmoldalos.
- Sumergí cada bombón en el chocolate derretido, asegurándote de que la cobertura sea uniforme por toda la superficie.
- Para resaltar todos los sabores de la preparación, espolvoreá un simple toque de sal gruesa o marina sobre la capa de chocolate antes de que se endurezca.
- Volvé a colocar los bombones en el freezer por última vez hasta que el chocolate quede firme.
¡Listo! Así obtenés unos bombones deliciosos, fáciles y sumamente sanos para cuando tenés antojo de algo dulce, ideales para el verano.