Bombón helado bajo en calorías: la receta saludable ideal para el verano

El yogur griego, principal ingrediente de esta preparación, se volvió un aliado de los desayunos y postres saludables gracias a su enorme contenido proteico, así como su proporción de calcio y probióticos, lo que mejora la saciedad, fortalece los huesos, apoya la salud muscular y digestiva (microbiota) y puede ayudar al control de peso y la función cerebral, ya que es una opción nutritiva con menos azúcar y lactosa que el yogur tradicional.