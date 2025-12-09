¿Fin de las horas extra? Qué dice el proyecto de reforma laboral y cómo funcionaría el “banco de horas”

El proyecto de reforma laboral que analiza el Congreso propone un cambio estructural en la organización del tiempo de trabajo. El punto más debatido es la incorporación del régimen de banco de horas, un sistema que redefine cómo se registran y compensan las horas trabajadas por fuera de la jornada habitual y que, en los hechos, pone en discusión el esquema tradicional de horas extra.