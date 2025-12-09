Similar a Ozempic, pero más potente: qué es la tirzepatida y cómo funciona para bajar de peso

La tirzepatida, un medicamento inyectable de acción dual recientemente aprobado en Argentina, marca un hito en el tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Con un mecanismo innovador y resultados clínicos que muestran pérdidas de peso superiores al 25%, esta nueva droga inaugura una clase terapéutica inédita y promete cambiar el enfoque médico de estas enfermedades crónicas.