Qué carreras elegir para trabajar en Vaca Muerta y aprovechar el boom energético del país

El desarrollo de Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas no convencionales del país, cambió el mapa laboral argentino. Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la explotación plena de la roca madre generará entre 180.000 y 240.000 puestos de trabajo en los próximos años, considerando empleos directos e indirectos. Existe un boom en marcha, y eso ya se corrobora en inversiones extranjeras y en los niveles de exportación.