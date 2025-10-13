Secciones
SociedadEducación

Qué carreras elegir para trabajar en Vaca Muerta y aprovechar el boom energético del país

Ingenierías, tecnicaturas y programas de formación en automatización, química y procesos industriales se consolidan como las opciones con mayor salida laboral en la industria del petróleo y del gas.

VACA MUERTA. La expansión del yacimiento impulsa la creación de empleo, y la apertura de carreras en ingeniería, química y tecnología. VACA MUERTA. La expansión del yacimiento impulsa la creación de empleo, y la apertura de carreras en ingeniería, química y tecnología. / GOOGLE
Hace 1 Hs

El desarrollo de Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas no convencionales del país, cambió el mapa laboral argentino. Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la explotación plena de la roca madre generará entre 180.000 y 240.000 puestos de trabajo en los próximos años, considerando empleos directos e indirectos. Existe un boom en marcha, y eso ya se corrobora en inversiones extranjeras y en los niveles de exportación.

La proyección de Vaca Muerta convirtió al sector energético en uno de los mayores generadores de oportunidades para técnicos y profesionales. Las empresas que operan en la Cuenca Neuquina, la zona donde se ubica Vaca Muerta, buscan cada vez más trabajadores calificados, con formación en áreas tecnológicas y dominio de herramientas digitales.

La construcción de pozos, el montaje de plantas de tratamiento y la operación de sistemas automatizados requieren una combinación de conocimientos en ingeniería, logística y control industrial. En ese escenario, las universidades y tecnicaturas adaptan sus programas para responder a una demanda concreta: formar al capital humano que el boom energético necesita.

Las carreras más elegidas por el sector

Entre los perfiles más requeridos se encuentran los ingenieros de perforación, mecánicos, eléctricos, industriales y químicos, así como técnicos en mantenimiento, soldadura y seguridad industrial.

Las consultoras que reclutan personal para operadoras y contratistas destacan también la necesidad de proyectistas y especialistas en procesos, instrumentación y obra civil.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aparece como una de las principales instituciones que alimentan el circuito de profesionales para Vaca Muerta. En su Facultad Regional del Neuquén abrirá inscripciones entre el 6 de octubre y el 12 de diciembre de 2025 para las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, con inicio de clases en marzo de 2026. Ambas incluyen títulos intermedios de técnico universitario, que facilitan una rápida inserción laboral.

Los programas incorporan contenidos sobre automatización, robótica, control de procesos y eficiencia energética, competencias clave en la industria del shale. Además, la universidad implementará el Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (Paicat), para fortalecer habilidades básicas en matemática, física y pensamiento lógico.

Opciones para quienes buscan una salida técnica

Más allá de las ingenierías, las tecnicaturas vinculadas a la mecatrónica, la electrónica, la electromecánica, la logística y la seguridad industrial también se posicionan entre las más elegidas por jóvenes que quieren ingresar rápido al mundo laboral.

Institutos tecnológicos, universidades regionales y centros de formación profesional ofrecen trayectos cortos que preparan a operarios y técnicos especializados. En Neuquén y Río Negro, muchas de esas carreras se dictan con orientación directa a la actividad petrolera.

El uso de programas como AutoCAD, Revit o ETAP se convirtió en un requisito habitual para técnicos e ingenieros, lo que refuerza la importancia de la capacitación digital.

Un futuro energético con demanda de talento

El auge de Vaca Muerta ya trasciende los límites de la Patagonia. Empresas proveedoras reclutan jóvenes de distintas provincias, y universidades de todo el país amplían sus ofertas en ingeniería, química y tecnología.

El desafío será mantener una formación constante para acompañar un sector que combina innovación, energía y conocimiento.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas NeuquénPatagoniaVaca MuertaUniversidad Tecnológica NacionalJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora
1

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”
2

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones
3

San Martín en crisis: la comisión directiva llamará a elecciones

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play
4

“Tucumán Debate”: seis candidatos cruzan hoy sus ideas en LG Play

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza
5

La foto de Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol
6

En Tucumán, el IPLA clausuró cuatro fiestas de estudiantes secundarios por venta ilegal de alcohol

Más Noticias
Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Vacaciones 2026: las cinco playas paradisíacas desconocidas en Argentina

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Javier Milei, en la víspera del encuentro con Donald Trump: “Nos van a salir dólares por las orejas”

Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

Atención conductores: mapa de los cortes de tránsito por obras de la SAT y la municipalidad

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Final de La Voz Argentina 2025: cuándo se conoce al ganador y a qué hora será el anuncio

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Caso Alberdi: Sandra Figueroa pidió licencia como legisladora

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

El tiempo en Tucumán: mucho sol en el inicio de una semana que será calurosa

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 12 de octubre?

Comentarios