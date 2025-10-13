Qué carreras elegir para trabajar en Vaca Muerta y aprovechar el boom energético del país

El desarrollo de Vaca Muerta, el principal yacimiento de petróleo y gas no convencionales del país, cambió el mapa laboral argentino. Según el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la explotación plena de la roca madre generará entre 180.000 y 240.000 puestos de trabajo en los próximos años, considerando empleos directos e indirectos. Existe un boom en marcha, y eso ya se corrobora en inversiones extranjeras y en los niveles de exportación.
La proyección de Vaca Muerta convirtió al sector energético en uno de los mayores generadores de oportunidades para técnicos y profesionales. Las empresas que operan en la Cuenca Neuquina, la zona donde se ubica Vaca Muerta, buscan cada vez más trabajadores calificados, con formación en áreas tecnológicas y dominio de herramientas digitales.
La construcción de pozos, el montaje de plantas de tratamiento y la operación de sistemas automatizados requieren una combinación de conocimientos en ingeniería, logística y control industrial. En ese escenario, las universidades y tecnicaturas adaptan sus programas para responder a una demanda concreta: formar al capital humano que el boom energético necesita.
Las carreras más elegidas por el sector
Entre los perfiles más requeridos se encuentran los ingenieros de perforación, mecánicos, eléctricos, industriales y químicos, así como técnicos en mantenimiento, soldadura y seguridad industrial.
Las consultoras que reclutan personal para operadoras y contratistas destacan también la necesidad de proyectistas y especialistas en procesos, instrumentación y obra civil.
La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) aparece como una de las principales instituciones que alimentan el circuito de profesionales para Vaca Muerta. En su Facultad Regional del Neuquén abrirá inscripciones entre el 6 de octubre y el 12 de diciembre de 2025 para las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Química, con inicio de clases en marzo de 2026. Ambas incluyen títulos intermedios de técnico universitario, que facilitan una rápida inserción laboral.
Los programas incorporan contenidos sobre automatización, robótica, control de procesos y eficiencia energética, competencias clave en la industria del shale. Además, la universidad implementará el Programa de Acompañamiento a Ingresantes a Carreras Tecnológicas (Paicat), para fortalecer habilidades básicas en matemática, física y pensamiento lógico.
Opciones para quienes buscan una salida técnica
Más allá de las ingenierías, las tecnicaturas vinculadas a la mecatrónica, la electrónica, la electromecánica, la logística y la seguridad industrial también se posicionan entre las más elegidas por jóvenes que quieren ingresar rápido al mundo laboral.
Institutos tecnológicos, universidades regionales y centros de formación profesional ofrecen trayectos cortos que preparan a operarios y técnicos especializados. En Neuquén y Río Negro, muchas de esas carreras se dictan con orientación directa a la actividad petrolera.
El uso de programas como AutoCAD, Revit o ETAP se convirtió en un requisito habitual para técnicos e ingenieros, lo que refuerza la importancia de la capacitación digital.
Un futuro energético con demanda de talento
El auge de Vaca Muerta ya trasciende los límites de la Patagonia. Empresas proveedoras reclutan jóvenes de distintas provincias, y universidades de todo el país amplían sus ofertas en ingeniería, química y tecnología.
El desafío será mantener una formación constante para acompañar un sector que combina innovación, energía y conocimiento.