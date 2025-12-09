Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín oficializó la salida de Mariano Campodónico como entrenador del plantel profesional

El club emitió un comunicado deseándole suerte en sus próximos desafíos deportivos.

ÚLTIMO DÍA. Campodónico dirigió la práctica de hoy, conoció a Pérez Castro y tuvo la reunión en la que se definió su salida. ÚLTIMO DÍA. Campodónico dirigió la práctica de hoy, conoció a Pérez Castro y tuvo la reunión en la que se definió su salida. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas
Hace 1 Hs

San Martín confirmó este martes, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que Mariano Campodónico dejó de ser el director técnico del plantel profesional. La decisión marca el cierre de un ciclo que había comenzado a mediados de este año y cuya continuidad estaba en análisis desde la llegada del nuevo director deportivo, Facundo Pérez Castro.

“Mariano Campodónico finalizó su ciclo como director técnico del plantel profesional”, anunció la institución en un mensaje publicado en sus cuentas oficiales. En el mismo texto, el club agradeció “el compromiso, el profesionalismo y la dedicación” del entrenador durante su gestión y le deseó éxito en sus próximos desafíos deportivos.

La salida del DT se oficializa después de una jornada intensa en el complejo “Natalio Mirkin”, en la que la nueva comisión directiva mantuvo una reunión con Campodónico para definir su futuro. La decisión, según habían indicado fuentes dirigenciales, estaba tomada desde antes del arribo de Pérez Castro, quien asumió el rol de conductor del proyecto deportivo 2026.

Los pasos a seguir del "Santo", tras la salida de Campodónico

Campodónico había llegado al club en junio y tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su continuidad quedó supeditada al nuevo rumbo que pretende la dirigencia, que ya trabaja en la elección del próximo entrenador. Según trascendió, Pérez Castro tiene dos candidatos avanzados, y la definición podría darse antes del viernes.

Con este anuncio, San Martín inicia formalmente una nueva etapa en su armado deportivo, mientras avanza en la evaluación del plantel, posibles refuerzos y la configuración del proyecto que buscará devolver al club al protagonismo en la Primera Nacional.

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalMariano CampodónicoFacundo Pérez Castro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

San Martín trabaja sobre el futuro y fija postura: retener a Vera como símbolo del proyecto 2026

San Martín trabaja sobre el futuro y fija postura: retener a Vera como símbolo del proyecto 2026

Tras asumir formalmente, Oscar Mirkin encara su primera gran resolución en San Martín

Tras asumir formalmente, Oscar Mirkin encara su primera gran resolución en San Martín

Lo más popular
Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”
1

Prohibición de la tracción a sangre: “Decomisar carros sólo empuja a más familias a la pobreza”

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán
2

Metrocúbico inaugura Multibox, un desarrollo clave para la logística de última milla en Tucumán

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA
3

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos
4

La llegada de los aviones de combate F-16 marcó un punto de inflexión y generó nuevos desafíos

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos
5

Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral
6

ATE hace paro hoy contra la reforma laboral

Más Noticias
Así fue el encuentro Pérez Castro-Campodónico: el DT de San Martín se despedirá mañana del plantel

Así fue el encuentro Pérez Castro-Campodónico: el DT de San Martín se despedirá mañana del plantel

Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Carlos Tevez y un tuit premonitorio: el mensaje que hizo explotar el escándalo de Sur Finanzas y AFA

Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

Escándalo AFA y Sur Finanzas: uno de los clubes allanados se desligó del caso con un comunicado oficial

Sur Finanzas y AFA: qué se investiga y por qué el caso sacude al fútbol argentino

Sur Finanzas y AFA: qué se investiga y por qué el caso sacude al fútbol argentino

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

La durísima respuesta de la esposa de Leandro Paredes a un periodista tras la eliminación de Boca ante Racing

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Arranca la Messi Cup: ¿qué equipos argentinos debutan en el torneo que organiza Lionel Messi en Miami?

Comentarios