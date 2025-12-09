San Martín oficializó la salida de Mariano Campodónico como entrenador del plantel profesional

San Martín confirmó este martes, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que Mariano Campodónico dejó de ser el director técnico del plantel profesional. La decisión marca el cierre de un ciclo que había comenzado a mediados de este año y cuya continuidad estaba en análisis desde la llegada del nuevo director deportivo, Facundo Pérez Castro.
“Mariano Campodónico finalizó su ciclo como director técnico del plantel profesional”, anunció la institución en un mensaje publicado en sus cuentas oficiales. En el mismo texto, el club agradeció “el compromiso, el profesionalismo y la dedicación” del entrenador durante su gestión y le deseó éxito en sus próximos desafíos deportivos.
La salida del DT se oficializa después de una jornada intensa en el complejo “Natalio Mirkin”, en la que la nueva comisión directiva mantuvo una reunión con Campodónico para definir su futuro. La decisión, según habían indicado fuentes dirigenciales, estaba tomada desde antes del arribo de Pérez Castro, quien asumió el rol de conductor del proyecto deportivo 2026.
Los pasos a seguir del "Santo", tras la salida de Campodónico
Campodónico había llegado al club en junio y tenía contrato vigente hasta diciembre de 2026. Su continuidad quedó supeditada al nuevo rumbo que pretende la dirigencia, que ya trabaja en la elección del próximo entrenador. Según trascendió, Pérez Castro tiene dos candidatos avanzados, y la definición podría darse antes del viernes.
Con este anuncio, San Martín inicia formalmente una nueva etapa en su armado deportivo, mientras avanza en la evaluación del plantel, posibles refuerzos y la configuración del proyecto que buscará devolver al club al protagonismo en la Primera Nacional.