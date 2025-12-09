Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

La jornada que San Martín esperaba desde hace días finalmente comenzó a ordenarse. Con la llegada de Facundo Pérez Castro al complejo “Natalio Mirkin”, se activó el proceso que estaba en pausa: definir el futuro de Mariano Campodónico, un tema que la dirigencia ya había dado por cerrado puertas adentro. Y aunque todavía no hubo anuncio oficial, el ciclo del entrenador está terminado. Sólo resta acordar los términos de su salida.