Campodónico no seguirá en San Martín y los dirigentes ya trabajan en su desvinculación

La jornada que San Martín esperaba desde hace días finalmente comenzó a ordenarse. Con la llegada de Facundo Pérez Castro al complejo “Natalio Mirkin”, se activó el proceso que estaba en pausa: definir el futuro de Mariano Campodónico, un tema que la dirigencia ya había dado por cerrado puertas adentro. Y aunque todavía no hubo anuncio oficial, el ciclo del entrenador está terminado. Sólo resta acordar los términos de su salida.
Desde primera hora, la jornada se movió entre señales y confirmaciones implícitas. Pérez Castro aterrizó en Tucumán cerca del mediodía, se presentó ante el plantel, dejó un mensaje fuerte (“el objetivo es el ascenso y recuperar la fe de la gente”) y minutos después ingresó junto al DT y los dirigentes a una oficina de la pensión para mantener la reunión crucial.
Esa cumbre, que tuvo pausas, llamados y un clima cada vez más denso, expuso las dos posturas. Campodónico dijo que quería cumplir su contrato, que vence en diciembre de 2026.
En tanto que la nueva CD dejó en claro que no lo tiene en sus planes y que busca acordar una desvinculación inmediata.
Una complicación en el horizonte
La situación administrativa complica las negociaciones. La gestión anterior había firmado un contrato de 18 meses sin cláusula de rescisión anticipada, algo que ahora obliga a una salida negociada y evita decisiones unilaterales.
Pese a ese obstáculo, en la mesa chica remarcan que no hay marcha atrás; incluso la decisión se tomó días antes del arribo del nuevo Director Deportivo. “El diálogo será respetuoso, porque Campodónico lo merece, pero el proyecto deportivo va por otro camino”, había dicho hace unos días el vicepresidente Rafael Ponce de León.
Una despedida inminente
Hacia las 15, el entrenador abandonó el predio y evitó hablar con LA GACETA. “Seguiremos charlando con los dirigentes”, se limitó a decir. Puertas adentro, todos coinciden en que su salida es cuestión de horas.
Mientras tanto, la dirigencia ya trabaja sobre el próximo paso. Pérez Castro tiene dos candidatos para reemplazarlo, nombres que se mantuvieron bajo estricta reserva para evitar negociaciones expuestas. La elección, según lo previsto, se definirá antes del viernes.
El reordenamiento deportivo
La llegada de Pérez Castro marca el inicio de un proceso profundo que incluye análisis de bajas ya conversadas, revisión de contratos, posibles rescisiones, llegadas en refuerzos y armado del proceso 2026.
El Director Deportivo permanecerá en Tucumán hasta el viernes para acelerar todas esas decisiones.
El plantel percibe que comenzó una nueva etapa. El viernes pasado, cuando la nueva CD ingresó al entrenamiento, el silencio que se generó fue revelador: todos entendieron que el cambio estaba en marcha.
Lo que viene
La caída del ciclo Campodónico abre un capítulo determinante para San Martín. Con un torneo comprimido y un único objetivo (pelear el ascenso), la elección del nuevo DT será el primer paso de un reordenamiento que deberá ser rápido y preciso.
La bisagra del proyecto ya ocurrió este martes. El anuncio oficial, apenas un formalismo, se espera en las próximas horas.