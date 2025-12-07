San Martín trabaja sobre el futuro y fija postura: retener a Vera como símbolo del proyecto 2026

No todos los futbolistas atraviesan el mismo tipo de incertidumbre cuando termina una temporada. Para algunos se trata de buscar nuevos horizontes; para otros, de esperar definiciones institucionales; y para muy pocos, de representar algo más profundo que lo estrictamente deportivo. Ulises Vera forma parte de ese último grupo. Su continuidad en San Martín es un tema que ya no se discute por capacidades futbolísticas, sino por sentido de pertenencia e identidad. Esa condición, que lo distingue dentro del plantel, lo convierte en una de las prioridades de la nueva comisión directiva, que ya dejó en claro su intención: la idea es que Vera siga vestido de “rojiblanco”.