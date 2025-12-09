Secciones
Mundo

Preocupación en España: Cataluña declaró la emergencia sanitaria por la peste porcina africana

La medida se produce después de que se confirmaran 13 casos.

Foto tomada de 20minutos.es.
Hace 1 Hs

El gobierno de Cataluña decretó este martes la emergencia sanitaria, luego de confirmarse 13 casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes hallados en las cercanías de Barcelona. La medida busca acelerar los procedimientos administrativos y de contratación para contener el brote y evitar su expansión hacia otras regiones de España.

La decisión se tomó tras el hallazgo de animales infectados en la sierra de Collserola, en Cerdanyola del Vallès, lo que activó un amplio operativo de rastreo.

Las autoridades informaron que ya se relevaron 11.000 hectáreas en un radio de diez kilómetros, zona donde también fueron encontrados decenas de cadáveres de jabalíes, aunque solo 13 de ellos dieron positivo a PPA.

“Es necesario declarar la emergencia”

La portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, sostuvo que la situación requiere medidas excepcionales ante la posibilidad de que el virus se propague más allá del área afectada. “La rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y pasar la enfermedad a otras comunidades autónomas hacen necesario declarar la emergencia”, explicó.

Con este marco de emergencia, el Ejecutivo catalán podrá agilizar la compra de insumos veterinarios, equipos de desinfección y reforzar las tareas de vigilancia, además de intensificar el retiro de animales muertos y la gestión de residuos.

Mantener contenido el foco, la prioridad

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, destacó la importancia de evitar que el brote se extienda: “Lo más importante es que el foco siga contenido: para recuperar mercados, para normalizar la situación, y eso solo será posible si los positivos se mantienen dentro del foco”.

Temas EspañaBarcelonaCataluña
