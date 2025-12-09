Preocupación en España: Cataluña declaró la emergencia sanitaria por la peste porcina africana

“Es necesario declarar la emergencia”

La portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, sostuvo que la situación requiere medidas excepcionales ante la posibilidad de que el virus se propague más allá del área afectada. “La rápida propagación del virus y el riesgo de que algún animal pueda escapar de la zona de confinamiento y pasar la enfermedad a otras comunidades autónomas hacen necesario declarar la emergencia”, explicó.