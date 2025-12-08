Rosalía revela por qué no quiere tener entrenador personal y su respuesta vuelve a conquistar a sus fans

Rosalía vuelve a ser el centro de atención. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum Lux y el éxito viral de su tema Berghain, la artista catalana no deja de generar conversación. Esta vez, no fue por su música, sino por una divertida y espontánea respuesta que dio durante un pódcast en Estados Unidos.
En medio de la charla, uno de los presentadores le ofreció una bolsa de chucherías mientras le preguntaba si tenía entrenador personal. Rosalía, fiel a su estilo natural y sin filtros, no dudó en aceptar las golosinas y respondió con total sinceridad:
“No te preocupes, no tengo entrenador”.
Sorprendidos, los entrevistadores le preguntaron si entonces organizaba por su cuenta su rutina de ejercicio. La cantante respondió entre risas:
“No quiero que un hombre me grite”.
La conversación continuó en tono distendido. Cuando uno de los conductores le sugirió que su entrenador podría ser una mujer, Rosalía aclaró:
“Sí, preferiría una mujer, claro, pero los entrenadores que tuve eran hombres. Y no me gustaba que me dijeran qué hacer”.
El momento, lleno de humor y autenticidad, rápidamente se volvió viral en redes sociales. La usuaria de X (antes Twitter) @elojoquetodolv compartió el clip del programa junto al comentario:
“Rosalía diciendo que no tiene entrenador personal porque no quiere a un hombre gritándole y diciéndole lo que tiene que hacer JAJAJAJAJAJAJA REINA”.
La publicación superó las 500.000 visualizaciones y acumuló más de 27.000 ‘me gusta’ en apenas unas horas, confirmando una vez más el magnetismo de la artista y su capacidad para conectar con el público a través de la naturalidad.
Con cada aparición, Rosalía reafirma que su autenticidad es parte esencial de su éxito: no solo brilla en los escenarios, sino también cuando se muestra tal cual es, sin filtros ni guiones.