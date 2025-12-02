Tensión en Venzuela: EEUU confirmó un plan de contingencia ante una eventual fuga de Maduro

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, exacerbada por el despliegue de fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico, Washington reveló este martes la existencia de un plan de contingencia formal ante la eventual huida de Nicolás Maduro.
La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, compareció en una rueda de prensa para detallar la postura de la entidad. Wilson explicó que existe “una respuesta planificada y lista” para actuar si Maduro decidiera abandonar Caracas. “Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró Wilson, reafirmando que la misión principal es combatir el tráfico de drogas y a los “narcoterroristas”, a quienes calificó como una amenaza directa a la sociedad estadounidense.
Wilson proporcionó cifras específicas sobre la ofensiva militar contra el tráfico de drogas en el mar. Desde el inicio de la ola de bombardeos sobre embarcaciones de narcotraficantes en septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han realizado 21 ataques contra barcos implicados en el transporte de narcóticos.
El saldo de estas operaciones, según el Pentágono, es de 82 personas fallecidas identificadas como “narcoterroristas”.
La portavoz insistió en la justificación de estas acciones: “cada ataque contra estas organizaciones se realiza en defensa de la vital seguridad de Estados Unidos”.
Un punto destacado de la conferencia fue la confirmación de un segundo ataque contra supervivientes de un primer bombardeo a una embarcación. Wilson informó que esta operación resultó en la muerte de once personas. Aseguró que la decisión, tomada por el almirante Frank Bradley y respaldada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, tuvo como objetivo “garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza para Estados Unidos”.
Respecto a la identificación de las personas atacadas, Wilson fue categórica al afirmar que el proceso de inteligencia es irrefutable. “Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista. (...) Nuestra inteligencia confirma con certeza quiénes son estas personas. Sin lugar a dudas, todos nuestros abogados militares y civiles saben que estos individuos son narcoterroristas”, concluyó la portavoz.