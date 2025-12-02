Tensión en Venzuela: EEUU confirmó un plan de contingencia ante una eventual fuga de Maduro

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, compareció en una rueda de prensa para detallar la postura de la entidad. Wilson explicó que existe “una respuesta planificada y lista” para actuar si Maduro decidiera abandonar Caracas. “Siempre estamos listos. Tenemos planes para cada contingencia y nos aseguraremos de que, en lo que respecta al narcotráfico, lo desmantelemos”, declaró Wilson, reafirmando que la misión principal es combatir el tráfico de drogas y a los “narcoterroristas”, a quienes calificó como una amenaza directa a la sociedad estadounidense.