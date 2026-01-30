“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

El músico y el actor y director se reencuentran “después de recorrer caminos propios y con el bagaje que solo otorga el tiempo, movidos por una urgencia vital: volver a lo esencial”. Para ello, construyen “un refugio artesanal, lejos del artificio tecnológico en un espectáculo sin autotune ni corrector de ojeras, donde la belleza reside, precisamente, en la huella de lo humano en un mundo que a menudo aturde”. “‘Hecho a mano’ propone el silencio justo, la palabra exacta y la melodía que nos constituye. Es una invitación a recordar que, no importa cuán duro empuje el mundo, siempre hay algo mejor empujando desde adentro”, anticipan para LA GACETA.