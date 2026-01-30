“Hecho a mano” rinde tributo a María Elena Walsh en Tafí del Valle

“Fue una mujer comprometida con su tiempo y su obra da cuenta de nuestra historia, la personal y la colectiva”, afirma Pablo Parolo. “Era una escritora increíble y todavía casi no se conoce su obra ‘para grandes’”, completa Leopoldo Deza.
Así, a dúo como estarán sobre el escenario, ambos artistas tucumanos justifican el homenaje celebratorio a la música y la poesía de María Elena Walsh que conformará el espectáculo “Hecho a mano”, que se estrenará esta noche a las 22 en el restopub De Fierros (ruta 325, km 0.5 en la Banda, Tafí del Valle). En el cierre del ciclo Asfalto y Cerro, Eduardo Issa Osman, Alejandro Russo y Raúl Villagra completarán el show en instrumentos.
El músico y el actor y director se reencuentran “después de recorrer caminos propios y con el bagaje que solo otorga el tiempo, movidos por una urgencia vital: volver a lo esencial”. Para ello, construyen “un refugio artesanal, lejos del artificio tecnológico en un espectáculo sin autotune ni corrector de ojeras, donde la belleza reside, precisamente, en la huella de lo humano en un mundo que a menudo aturde”. “‘Hecho a mano’ propone el silencio justo, la palabra exacta y la melodía que nos constituye. Es una invitación a recordar que, no importa cuán duro empuje el mundo, siempre hay algo mejor empujando desde adentro”, anticipan para LA GACETA.
- ¿Qué épocas o temas de Walsh eligieron?
- (Pablo Parolo-PP) Abordamos diferentes momentos de su producción artística. Desde “Otoño imperdonable”, su primer libro de poemas, hasta sus últimos escritos pasando, claro, por “Hecho a mano”, publicado en 1965 y que da nombre a nuestro trabajo.
- (Leo Deza-LD) De su creación musical elegimos los temas que compuso para adultos, sean clásicos como poco difundidos. Versionamos sus canciones, porque decidimos dejar nuestras composiciones para un futuro espectáculo y centrarnos ahora en la obra de María Elena.
- ¿Qué nos están diciendo sus canciones en la actualidad?
- (PP) Nos dicen, por ejemplo, que “esperando a solas poco se alcanza/ valen más dos temores que una esperanza”; o como escribió en 1976 “Soy mujer y me equivoco/ pero vos, quién te creés?/ Sos el león de la Metro/ mucha porra y poco rey...”; o “...a la hora del naufragio, y la de la oscuridad, alguien te rescatará, para ir cantando...”.
- (LD) Sus letras ya nos venían diciendo lo que está pasando en estos momentos.
- ¿La historia argentina es circular?
- (PP) Quienes peinamos canas, o no peinamos nada, vivimos en un perpetuo deja-vú. Reconocemos ciclos que se repiten con diferencias formales, pero los principios y valores en pugna siguen siendo los mismos. Incluso desde los inicios de nuestra historia como Nación.
- (LD) La historia es un espiral.
- ¿Cómo se dividieron roles?
- (LD) Los dos haremos todo lo que podamos; de a ratos me saldré de lo musical...
- (PP) Y yo me adentraré en la música, con un poco de esto y un poco de aquello... Yo llegué al teatro a través de la música. En la secundaria fui compañero del Negrex Marcelo Delgado y del Topo Bejarano: armamos la banda Sostenidos por bemoles, y musicalizábamos las obras del taller de teatro de la Escuela Normal que dirigía Jorge Alves.
- ¿Qué implica reivindicar lo “hecho a mano”?
- (LD) Es valorizar un arte en vías de extinción. Tener un espacio para lo artesanal es una necesidad vital en estos tiempos.
- (PP) Hoy, que la inteligencia artificial parece tener respuesta para todo, creemos que es fundamental mantener vivas algunas preguntas. ¿Cual es el sentido de la vida? No hay una respuesta a eso. La pregunta nos acompañará siempre.
- ¿Cómo fue este reencuentro?
- (LD) Maravilloso. Habíamos compartido escenarios oficiales y del under en otras décadas, pero nunca a dúo.
- (PP) “La banda de Guamanga”, “Agarrate Catalina” y muchas otras obras que dirigí fueron musicalizadas por Leo. Ahora venimos a habitar un tiempo fugaz para compartir con otros.