Allanan la sede de la AFA y más de 15 clubes por la causa Sur Finanzas: 35 operativos en simultáneo

La Justicia Federal realizó procedimientos en Viamonte, en el predio de Ezeiza y en sedes de clubes de Primera y del ascenso. Buscan documentación vinculada a la financiera investigada por presunto lavado y evasión.

La Justicia avanza sobre el corazón del fútbol argentino. En un operativo de alto impacto institucional, la Policía Federal llevó adelante 35 allanamientos simultáneos en la sede principal de la AFA, el predio de Ezeiza y en 17 clubes que mantenían vínculos comerciales con Sur Finanzas, la firma investigada por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

Los procedimientos se realizaron por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de la causa que investiga el funcionamiento de la financiera ligada al entorno del presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las fuerzas se llevaron documentación, computadoras y registros contables, con el objetivo de reconstruir el circuito económico de la empresa dentro del fútbol.

Qué clubes fueron allanados

Entre las instituciones involucradas aparecen equipos de Primera División y del ascenso. Según fuentes judiciales, los operativos se llevaron a cabo en Racing, Independiente, San Lorenzo, Barracas Central, Argentinos Juniors, Platense, Banfield, Brown de Adrogué, Temperley, Deportivo Morón, Los Andes, Excursionistas, Acassuso, Dock Sud, Victoriano Arenas, Deportivo Armenio y otras sedes vinculadas al mismo expediente.

También se realizaron requerimientos de información en la Liga Profesional.

La fiscal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los clubes alcanzados para analizar movimientos financieros, contratos de sponsoreo, préstamos y flujos vinculados a Sur Finanzas.

Por qué Sur Finanzas está bajo investigación

La Dirección General Impositiva denunció a la empresa por evasión del Impuesto al Cheque por más de $3.327 millones y por una posible maniobra de lavado por $818.000 millones, mediante operaciones vinculadas a monotributistas sin capacidad económica, sociedades presuntas y movimientos bancarios irregulares.

La financiera ganó protagonismo en los últimos años como sponsor en camisetas de diversos clubes, financió a instituciones como San Lorenzo y tuvo presencia en torneos organizados por AFA.

Los allanamientos de este martes representan el movimiento judicial más grande desde que estalló la investigación. La medida apunta a determinar:

- si Sur Finanzas operó como prestamista dentro del fútbol,

- si los clubes devolvían dinero con derechos de TV o marketing,

- si existieron maniobras de blanqueo de activos a través del sistema deportivo.

Según fuentes del caso, podrían ordenarse nuevas medidas en los próximos días en base al material secuestrado.

La causa Sur Finanzas abre un capítulo institucional sensible para el fútbol argentino. Mientras la Justicia rastrea documentación y balances, la investigación avanza sobre un entramado económico que ahora ya no se discute en rumores, sino en tribunales.

Temas Buenos AiresRacing ClubClub Atlético San Lorenzo Asociación Atlética Argentinos JuniorsAsociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético BanfieldClub Atlético ExcursionistasClub Deportivo Morón
