El legado de Mercedes Paz: más jugadoras, más torneos y un tenis femenino que volvió a competir

Y los números acompañan: medallas panamericanas con Podoroska y una cosecha récord en la edición siguiente; presencia olímpica ampliada, de una jugadora en Tokio a dos en el siguiente ciclo; un calendario profesional inexistente en 2019 que llegó a tener hasta 14 torneos por año, varios en Tucumán, casi 30 argentinas en el ranking WTA, una cifra impensada hace una década.