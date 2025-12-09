El legado de Mercedes Paz: más jugadoras, más torneos y un tenis femenino que volvió a competir

El impacto de Mercedes Paz no se mide solamente en emociones o discursos. Se ve en resultados, estructuras y crecimiento tangible. “Mi objetivo era que Argentina volviera a la elite, no necesariamente encontrar una Sabatini, pero sí tener presencia constante entre las cien primeras”, le explicó a LA GACETA.
Y los números acompañan: medallas panamericanas con Podoroska y una cosecha récord en la edición siguiente; presencia olímpica ampliada, de una jugadora en Tokio a dos en el siguiente ciclo; un calendario profesional inexistente en 2019 que llegó a tener hasta 14 torneos por año, varios en Tucumán, casi 30 argentinas en el ranking WTA, una cifra impensada hace una década.
Su convicción fue que el desarrollo debía ser federal. “Es imposible crecer si no jugás. Si ellas no podían viajar, el tenis debía viajar hacia ellas”, relató.
Hoy, al irse, deja una estructura funcionando. Y un grupo que ya no compite solo: compite unido.