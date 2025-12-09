“Cuando llegué, no había sentido de pertenencia”: el plan con el que Mercedes Paz reconstruyó el tenis femenino

Cuando Mercedes Paz asumió la capitanía de la Billie Jean King Cup en 2019, el panorama era desolador. Así lo relata a LA GACETA: “No había más de 10 jugadoras en el ranking WTA y la número uno estaba fuera del puesto 250. Ninguna jugaba Grand Slam”, dijo. El tenis femenino argentino estaba debilitado deportiva y emocionalmente.