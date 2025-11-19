Rossana Chahla fue distinguida con el título de Profesora Honoraria de la UBA

Sobre el significado de este tipo de distinciones, la referente académica explicó que se trata de “un reconocimiento a la trayectoria, al compromiso personal en la formación y, en el caso de la intendenta, a su gran compromiso con las políticas públicas”. Y completó: “Nuestra universidad se basa en la enseñanza, la investigación y también la extensión hacia la sociedad, y la profesora honoraria es un ejemplo de ese compromiso”.