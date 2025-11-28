Resuelven una disputa judicial entre la intendenta Chahla y un influencer

El demandado respondió en la audiencia del 27 de noviembre, asistido por sus letrados Tania Visintini y Alfredo Aydar, y negó las acusaciones. Sostuvo que la vía procesal era improcedente, cuestionó la identificación y acompañamiento de los videos y afirmó que la intendenta intentaba “reconducir un conflicto estrictamente político y comunicacional hacia el terreno de los llamados ‘deepfakes’, la violencia digital y la violencia de género sin aportar elementos probatorios”. Aseguró que sus publicaciones se limitaban a “opiniones, críticas y comentarios sobre el desempeño de una figura pública en el marco del debate democrático”. Walls además negó haber difundido contenido manipulado o sexualizado. “Jamás me referí en términos sexistas, ni utilicé su condición de mujer como motivo de agravio”, afirmó en su escrito, y sostuvo que sus redes contienen también “distintos videos, personalidades y políticos”, además de registros barriales. Consideró, además, que la medida requerida implicaba una forma de censura previa contraria a la libertad de expresión prevista en la Constitución y en los tratados internacionales.