El municipio capitalino busca ordenar la venta ambulante

Durante la entrega de nueva maquinaria para la Secretaría de Obras Públicas, la intendenta, Rossana Chahla, se refirió al ordenamiento de la venta ambulante en San Miguel de Tucumán para la época festiva de fin de año.
“Acá tenemos dos posturas: la de la gente que quiere ir a trabajar, porque necesita, y la otra sobre el ordenamiento, sobre la que opinan todos los ciudadanos. Si todos salimos a vender en forma ambulante, en el lugar que queremos en nuestras avenidas, sería un caos en la ciudad”, remarcó la jefa municipal.
Además, Chahla planteó otra alternativa para los trabajadores que ofrecen sus artículos en venta en las calles. “Al ordenamiento nosotros lo pensamos desde la vía pública con nuestras ferias. Se pueden inscribir ahí y nosotros les damos los lugares, los espacios; los cuidamos, les ponemos seguridad y hacemos un trabajo en conjunto. No me puedo poner donde yo quiera, sino en los lugares que estén destinados para eso”, manifestó.
Sobre el operativo, la intendenta capitalina comentó que se está trabajando “de manera muy lenta” en dicho ordenamiento porque se detectan algunas irregularidades. “Por ejemplo, en la avenida Sáenz Peña, los mismos dueños de vereda permiten eso y alquilan (su lugar). Nosotros vamos a intimar a cada uno de los dueños, porque si yo dejo que sobre mi vereda pongan cosas, o incluso la alquilo, también tenemos que ir contra el frentista”, aseveró Chahla.