El municipio capitalino busca ordenar la venta ambulante

Sobre el operativo, la intendenta capitalina comentó que se está trabajando “de manera muy lenta” en dicho ordenamiento porque se detectan algunas irregularidades. “Por ejemplo, en la avenida Sáenz Peña, los mismos dueños de vereda permiten eso y alquilan (su lugar). Nosotros vamos a intimar a cada uno de los dueños, porque si yo dejo que sobre mi vereda pongan cosas, o incluso la alquilo, también tenemos que ir contra el frentista”, aseveró Chahla.