Pasarela en el Abierto de Polo: “Pampita” y María Vázquez marcaron tendencia y se robaron las miradas

El Abierto Argentino de polo que se jugó en Palermo este fin de semana largo tuvo una trama paralela a los juegos en la cancha. Además del deporte, las figuras más influyentes y destacadas de la alta sociedad porteña se presentaron para socializar y disfrutar de una jornada de deportes. Carolina “Pampita” Ardohain y María Vázquez lucieron los mejores outfits y sentaron precedente para lo que serán las tendencias de este verano.
Las tribunas no fueron solo para mirar hacia la cancha, sino también para posar ante las cámaras que capturaron la faceta más estética del evento. En las jornadas de este domingo y lunes –semifinal y final, en ese orden– las modelos mostraron lo que se llevará esta temporada.
María Vázquez ya marcó las tendencias del verano
La reina indiscutida y primera dama del polo argentino, María Vázquez, eligió dos looks claros este fin de semana. La familia Cambiaso logró coronarse campeona con La Natividad-La Dolfina y Vázquez no fue ajena al festejo. Por eso, sus outfits debían estar a la altura del evento. Para el domingo eligió un conjunto nude tejido de dos piezas de Curatoria Design. María ya se adelantó y dijo, con su elegancia clásica, que las transparencias seguirán presentes esta temporada. Usó una falda sirena de tiro alto y un top sin hombros.
Como accesorios utilizó unos lentes oscuros de marcos finos y dorados, una gargantilla clara con extensiones hacia los lados, una mini bag estilo cesta tejida y un abanico en tonos amarillos que contrastó con su look.
Pero la pieza estrella que se consagró como la favorita de los especialistas en moda fue el vestido lencero de breteles finos, espalda baja casi totalmente descubierta y transparencias que utilizó este lunes para el final de la temporada. La prenda de El Camarín fue acompañada por una mini bag de tira ancha en color cadena, siguiendo el mismo estilo cesta que la del día anterior; también un set de collares superpuestos en dorado y unos lentes de sol marrones.
Los vestidos de “Pampita” del fin de semana
Por su parte, “Pampita” eligió cubrir una gama más amplia de tonos y estilos pero, al igual que Vázquez, se inclinó por los elegantes vestidos. El domingo llevó un vestido boho chic blanco estilo toga con detalles de dibujos marinos en azul. De mangas largas y amplias y escote marcado, la prenda transmitió la frescura propia de la temporada. El look, más minimalista, solo fue complementado con unos lentes clásicos de sol.
El lunes, su vestido se acercó mucho más al estilo clásico de los partidos de polo siguiendo la estética impoluta propia de Carolina Herrera. “Pampita” llevó un midi negro con lunares blancos amplios tejidos y puntillas del mismo estilo en escote y breteles. Para realzar su look usó un clutch negro de la misma marca con las iniciales “CH” en dorado, unos aros maximalistas en color cobre y unos lentes de sol de su propia línea en colaboración con Infinita.