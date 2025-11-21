Secciones
El drástico cambio de look de “Pampita” que sorprendió las redes sociales: así le quedó

Carolina Ardohain dejó atrás su usual melena larga y se animó a un estilo completamente distinto.

El nuevo look de Pampita que sorprendió s redes sociales.
Hace 2 Hs

Carolina "Pampita" Ardohain dejó atrás el clásico cabello largo y ondulado para apostar por un estilo completamente diferente. La modelo sorprendió en la alfombra roja de la gala de Barón B a beneficio de la organización argentina Fundación Huésped este miércoles. Allí la conductora de TV se animó a un vestido de alta costura y una transformación radical de su cabello.

En el evento que tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, "Pampita" mostró su faceta más diferente. Abandonó la melena larga para reducirla en mínimos centímetros a un corte carré completamente lacio que apenas superaba la línea de los hombros y complementado con una elegante raya al costado.

El mínimo corte dejaba ver otro aspecto destacado del look que la hizo robarse las miradas en la noche porteña: su impactante vestido plateado con la espalda completamente descubierta y un escote pronunciado. Con apenas unos breteles que unen a la pieza, "Pampita" lució un vestido apenas traslúcido y ajustado al cuerpo que la hizo brillar en la alfombra roja.

El corte carré en tendencia

"Pampita" se sumó  a una de las tendencias de la temporada con su estilo carré, lo que marcó el fin de su habitual look al que por años y al que estamos acostumbrados. Este cambio radical fue obra de su estilista de confianza,  Zacarías Guedes, quien horas antes de que comenzara el evento había generado suspenso al publicar una foto de la espalda de una mujer acompañada únicamente por el misterioso comentario “???”, dejando entrever apenas una parte del cabello y de la espalda. Horas después pudimos ver que se trataba de Carolina y su nuevo corte.

Pampita con su nuevo corte estilo carré.

Un vestido único

Mientras que el imponente vestido plateado, lleno de brillos y un tajo pronunciado fue obra de Marcelo Giacobbe,  uno de los diseñadores más elegidos por las estrellas argentinas. El modelo, adornado con pedrería en todo el talle, es sutilmente translúcido y ajustado al cuerpo. La abertura del costado dejó a la vista su elección de calzado, que tampoco pasó desapercibida: sandalias con brillos color plata con plataforma, tiras finas y tobillera.

La publicación del nuevo look tuvo reacciones unánimes: “Bella”, “Brutal” y “Divino el corte de cabello”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El novio también se lució

La modelo asistió con su novio, el polista Martín Pepa con quien se mostró muy sonriente y enamorada.  Él tampoco se quedó atrás con su look de gala: un esmoquin de saco off white (al tono con el blazer de su novia) y pantalón negro con faja. Completó el vestuario con camisa blanca, moño negro y zapatos de cuero a juego.​

