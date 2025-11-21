El drástico cambio de look de “Pampita” que sorprendió las redes sociales: así le quedó

El corte carré en tendencia

"Pampita" se sumó a una de las tendencias de la temporada con su estilo carré, lo que marcó el fin de su habitual look al que por años y al que estamos acostumbrados. Este cambio radical fue obra de su estilista de confianza, Zacarías Guedes, quien horas antes de que comenzara el evento había generado suspenso al publicar una foto de la espalda de una mujer acompañada únicamente por el misterioso comentario “???”, dejando entrever apenas una parte del cabello y de la espalda. Horas después pudimos ver que se trataba de Carolina y su nuevo corte.