Última cita del Consejo de Mayo: el Gobierno busca capitalizar el disenso y acelera el debate

El Consejo de Mayo realizará hoy a las 13.30 su sexta y última reunión en la Casa Rosada. El objetivo del encuentro, que tendrá lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, es ajustar los detalles técnicos del informe final antes de su envío al Congreso.
El Ejecutivo mantiene un estricto hermetismo sobre el formato definitivo del paquete de leyes que complementará el llamado a sesiones extraordinarias. A pesar de las fricciones de la última sesión -marcadas por el rechazo de Gerardo Martínez a la reforma laboral-, el Gobierno de Javier Milei giró un borrador técnico a los consejeros. La estrategia oficialista consistirá en plasmar en el documento final tanto los acuerdos como la falta de consensos sectoriales.
La reunión será encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibirá a los miembros del Consejo: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UIA, Martín Rappallini; y el dirigente de la CGT, Gerardo Martínez.
El fin de una etapa y el inicio de la batalla legislativa
Desde su conformación el 24 de junio, el Consejo sesionó mensualmente para instrumentar los diez puntos del Pacto de Mayo. Los avances de este trabajo, hasta ahora reservados, se harán públicos tras el encuentro de hoy.
El cierre del Consejo coincidirá con la inminente convocatoria a sesiones extraordinarias, previstas entre el 10 y el 30 de diciembre. El informe excluirá los puntos 5 (coparticipación) y 9 (reforma previsional), cuya complejidad postergará su tratamiento para una etapa de reformas de "tercera generación".
La agenda para la prórroga legislativa prioriza el Presupuesto 2026, el proyecto de "Inocencia Fiscal", la Ley de Glaciares, el blindaje del equilibrio fiscal y las reformas del Código Penal y laboral. El resto de los puntos quedará relegado al período ordinario de 2026.
A pesar de la resistencia sindical, el Gobierno ratificó que avanzará con su propio proyecto de reforma laboral. Se espera que el debate comience el jueves en la Comisión de Trabajo del Senado. Patricia Bullrich, en su rol de jefa de bloque de La Libertad Avanza, buscará acelerar el trámite, aunque el oficialismo reconoció que la complejidad del debate podría dilatar la media sanción hasta el verano.
En simultáneo, la Casa Rosada desplegará su ingeniería política para asegurar gobernabilidad. Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, gestionarán el apoyo de los gobernadores, mientras Martín Menem y Bullrich alinearán las tropas en el Congreso, bajo la supervisión estratégica de Karina Milei y Santiago Caputo.