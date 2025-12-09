Última cita del Consejo de Mayo: el Gobierno busca capitalizar el disenso y acelera el debate

El Ejecutivo mantiene un estricto hermetismo sobre el formato definitivo del paquete de leyes que complementará el llamado a sesiones extraordinarias. A pesar de las fricciones de la última sesión -marcadas por el rechazo de Gerardo Martínez a la reforma laboral-, el Gobierno de Javier Milei giró un borrador técnico a los consejeros. La estrategia oficialista consistirá en plasmar en el documento final tanto los acuerdos como la falta de consensos sectoriales.