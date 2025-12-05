El Gobierno de Milei acelera su reforma laboral: los puntos clave del borrador

Uno de los cambios más significativos es la redefinición de los sectores que quedarán fuera del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre los excluidos figuran los empleados públicos -salvo excepciones-, el personal de casas particulares, los trabajadores agrarios bajo régimen supletorio, las contrataciones civiles y comerciales, los independientes con colaboradores y quienes prestan tareas mediante plataformas digitales.