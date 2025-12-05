El Gobierno de Milei acelera su reforma laboral: los puntos clave del borrador

El Gobierno nacional dejó trascender en las últimas horas el borrador más reciente de su ambiciosa reforma laboral. El texto -que ya circula entre funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales- anticipa los cambios estructurales que la administración de Javier Milei pretende enviar al Congreso durante las sesiones extraordinarias previstas para este mes.
En la Casa Rosada aseguran que el paso siguiente es inminente: el decreto que convoca a extraordinarias ya está redactado y solo resta su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto, los integrantes del llamado Consejo de Mayo afinan posiciones y estrategias para un debate que promete tensiones, reposicionamientos y más de una jugada inesperada.
El texto propone una modernización profunda del sistema laboral argentino. Según pudo reconstruirse, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, bajar costos laborales, ampliar márgenes de organización en las empresas y limitar responsabilidades solidarias que hoy generan choques entre empleadores y trabajadores.
Uno de los cambios más significativos es la redefinición de los sectores que quedarán fuera del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Entre los excluidos figuran los empleados públicos -salvo excepciones-, el personal de casas particulares, los trabajadores agrarios bajo régimen supletorio, las contrataciones civiles y comerciales, los independientes con colaboradores y quienes prestan tareas mediante plataformas digitales.
Vacaciones: más flexibles, pero con una garantía mínima
La reforma sostiene el derecho a las vacaciones pagas, pero incorpora un elemento novedoso: empleadores y empleados podrán acordar individual o colectivamente una extensión del descanso anual.
El período de vacaciones seguirá concentrado entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con autorizaciones especiales fuera de ese rango. Se mantiene, además, la posibilidad de fraccionar el descanso en tramos no menores a siete días.
El borrador también habilita flexibilidades por motivos productivos, sectoriales o familiares, aunque impone una condición clave: las empresas deberán garantizar que cada trabajador tenga vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.
Jornadas laborales: avanza el regreso del banco de horas
Otro de los ejes fuertes es la reorganización de la jornada laboral. El texto propone reinstalar el banco de horas, permitir compensaciones voluntarias de horas extras y formalizar acuerdos individuales por escrito.
Así, un día laboral más largo podrá compensarse con otro más corto, siempre dentro de los límites legales previstos. La intención oficial es dotar de mayor flexibilidad a las empresas sin alterar los topes establecidos por la ley.
Indemnizaciones y despidos: el capítulo más sensible
Uno de los puntos que mayor debate anticipa es el que habilita a las empresas a sustituir la indemnización tradicional por un fondo o sistema de cese laboral. Incluso se contempla la posibilidad de que cada firma administre su propio fondo para afrontar eventuales desvinculaciones.
El cálculo indemnizatorio incluirá el salario básico, los montos habituales y la antigüedad, pero quedarán excluidos los premios, gratificaciones y pagos excepcionales.
En cuanto a los despidos con causa, se establece que la notificación deberá realizarse por vía electrónica, mientras que el trabajador conservará el derecho a recurrir a la justicia o a instancias administrativas.
El borrador también detalla qué beneficios sociales no remunerativos podrán otorgarse: comedores, guarderías, reintegros médicos, útiles, capacitación y servicios de sepelio. Además, admite que la negociación colectiva -o incluso decisiones unilaterales del empleador- incorpore componentes retributivos adicionales por mérito u organización interna.
Registración laboral: centralización y simplificación
El proyecto propone que toda la registración laboral quede bajo la órbita de ARCA, prohibiendo que otros organismos exijan trámites paralelos. A la vez, flexibiliza las modalidades de contratación parcial y eventual, habilita horas suplementarias voluntarias y permite que los convenios colectivos definan topes porcentuales para estas modalidades.
Enfermedades y accidentes: digitalización y juntas médicas
El borrador introduce la validez legal plena de los certificados médicos digitales y crea un mecanismo de junta médica para resolver controversias. También actualiza los procedimientos de reinstalación y extinción laboral, con esquemas indemnizatorios diferenciados según cada caso.