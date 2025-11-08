Gremios aeronáuticos rechazaron la oferta de Aerolíneas Argentinas y advierten sobre un posible paro

Los gremios aeronáuticos rechazaron de manera unánime una propuesta salarial presentada por Aerolíneas Argentinas y advirtieron que podrían tomar medidas de fuerza si la empresa no mejora su oferta. El desacuerdo se produjo tras una reunión en la que también participó la compañía Optar, y donde se puso sobre la mesa una propuesta equivalente al acuerdo firmado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).