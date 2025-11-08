Gremios aeronáuticos rechazaron la oferta de Aerolíneas Argentinas y advierten sobre un posible paro

Los gremios aeronáuticos rechazaron de manera unánime una propuesta salarial presentada por Aerolíneas Argentinas y advirtieron que podrían tomar medidas de fuerza si la empresa no mejora su oferta. El desacuerdo se produjo tras una reunión en la que también participó la compañía Optar, y donde se puso sobre la mesa una propuesta equivalente al acuerdo firmado por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
Según explicaron los sindicatos, la oferta de Aerolíneas abarcaba los meses de septiembre, octubre y noviembre, pero fue considerada insuficiente porque no contempla el atraso salarial acumulado ni equipara los índices de inflación registrados durante el período.
El comunicado conjunto, difundido a través de redes sociales, lleva la firma de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
“En este encuentro, la empresa presentó una oferta que es equivalente al acuerdo de UPCN y abarca un período de tres meses (septiembre, octubre y noviembre). Sin embargo, dicho acuerdo se encuentra por debajo de los índices de inflación acumulada y no toma en consideración el atraso salarial que han sufrido los trabajadores aeronáuticos”, señala el texto.
Los gremios destacaron que “el ofrecimiento fue rechazado de manera unánime, a la espera de una propuesta más razonable por parte de Aerolíneas Argentinas, con el objetivo de evitar la profundización del conflicto”.
Desde la compañía estatal, en tanto, advierten que este tipo de situaciones no solo genera tensión interna, sino que también puede impactar en la programación de vuelos, los planes de viaje de los usuarios y la imagen de la aerolínea. La cancelación o reprogramación de servicios implica, además, pérdidas económicas y un deterioro en la confiabilidad de la empresa.
Mientras tanto, el panorama del transporte aéreo nacional atraviesa otros cambios relevantes. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó este lunes la eliminación del tradicional libro de quejas físico, vigente desde 1987, y lo reemplazó por un sistema digital de reclamos.
La medida, establecida mediante la Resolución 774/2025 publicada en el Boletín Oficial, obliga a las aerolíneas -tanto nacionales como extranjeras- a disponer de al menos un canal de atención (físico, electrónico o telefónico) donde los pasajeros puedan realizar reclamos, solicitar información o efectuar gestiones relacionadas con sus contratos de transporte.
Con el conflicto salarial aún abierto y nuevas reglas en el sistema de atención al usuario, el sector aeronáutico argentino atraviesa días de tensión e incertidumbre, con el foco puesto en las próximas decisiones que adopte Aerolíneas Argentinas.