Limpieza y rearmado en Boca: quiénes se van, quiénes negocian y qué pasa con "Changuito" Zeballos y Edinson Cavani

El golpe en semifinales del Clausura dejó una gran frustración deportiva en Boca. El escenario de fin de año se convirtió en punto de inflexión y la dirigencia ya trabaja en una reestructuración profunda del plantel. Hay salidas confirmadas, contratos por resolver y casos que quedarán atados al proyecto del próximo cuerpo técnico.
El primero en poner punto final a su ciclo será Cristian Lema. A los 35 años despedirá la camiseta azul y oro cuando venza su contrato. La situación de Frank Fabra también está resuelta y, tras 10 temporadas en el club, nueve títulos locales y muy poco rodaje este año (apenas cuatro partidos), el colombiano no renovará y buscará nuevos rumbos en 2026.
Ignacio Miramón cerrará su paso sin mayor continuidad. Boca no ejecutará la opción de compra del volante, que llegó a préstamo del Lille y jugó solo tres encuentros durante la temporada.
Entre los casos abiertos aparece Javier García. El arquero cumplirá 39 años en enero y termina su vínculo en diciembre. Todavía no hay definición sobre si continuará, buscará otro destino o iniciará una nueva etapa dentro de la estructura del club.
Los laterales Luis Advíncula (contrato hasta 2026) y Lucas Blondel (2027) también entran en zona de evaluación. Ambos podrían emprender nuevos caminos si no son considerados para el próximo proyecto futbolístico. Algo similar ocurre con Nicolás Figal, Agustín Martegani y Lucas Janson, tres futbolistas con poco protagonismo en 2025 y cuyo futuro dependerá de la decisión del entrenador entrante.
En el plano de las renovaciones, Boca deberá encarar en 2026 la situación de Exequiel Zeballos, con vínculo hasta diciembre de ese año y charlas programadas para más adelante.
El capítulo especial lo ocupa Edinson Cavani. Su contrato rige hasta fines del año próximo, pero posee la posibilidad de rescindir este 31 de diciembre. La continuidad del uruguayo, segundo salario más alto del plantel, estará sujeta a su voluntad. El deseo de revancha en la Copa Libertadores aparece como factor clave para definir si sigue o si cierra su etapa en Brandsen 805.
Mientras la dirigencia mueve piezas, todavía no hay nombres sobre posibles refuerzos, aunque desde el club ya dejaron entrever que uno de los puntos a reforzar será el ataque.
El 2026 se acerca y Boca ya trazó la línea. Se terminó un año que dolió y la depuración del plantel ya está en marcha.