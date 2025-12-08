Limpieza y rearmado en Boca: quiénes se van, quiénes negocian y qué pasa con "Changuito" Zeballos y Edinson Cavani

El primero en poner punto final a su ciclo será Cristian Lema. A los 35 años despedirá la camiseta azul y oro cuando venza su contrato. La situación de Frank Fabra también está resuelta y, tras 10 temporadas en el club, nueve títulos locales y muy poco rodaje este año (apenas cuatro partidos), el colombiano no renovará y buscará nuevos rumbos en 2026.