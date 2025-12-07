Racing eliminó a Boca, enmudeció a La Bombonera y va por más gloria

Porque si algo le faltaba a Racing para completar su credencial de candidato, era volver a marcar diferencias en un escenario grande. Y lo hizo. Con un equipo ordenado, disciplinado y contundente en el momento exacto, supo golpear donde Boca flaqueó. Después de 10 partidos sin convertir, Adrián “Maravilla” Martínez se elevó a los 29 minutos del segundo tiempo para ganarle por arriba a Ayrton Costa y clavar un frentazo que enmudeció a La Bombonera. El festejo no sólo liberó al delantero de una racha de 966 minutos sin goles: también selló el destino del partido.