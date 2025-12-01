Allanaron la sede de Sur Finanzas, entidad vinculada a "Chiqui" Tapia, por lavado de dinero

La Justicia Federal llevó adelante este lunes un importante operativo en la sede central de Sur Finanzas, una entidad vinculada informalmente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal. La investigación se centra en maniobras financieras relacionadas con la transferencia del ex futbolista de Banfield, Agustín Urzi.
19 allanamientos en Buenos Aires: Banfield, bajo la lupa
Los procedimientos ordenados por el juez federal Luis Armella incluyeron 19 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, se inspeccionaron las instalaciones del Club Atlético Banfield, que milita en la Primera División del fútbol argentino.
La sede principal de Sur Finanzas, ubicada en Seguí al 700, en Adrogué, fue uno de los puntos clave del operativo. La medida se produjo después de que la Dirección General de Impuestos (DGI) aportara documentación en una denuncia por lavado y evasión.
Sospechas de un fideicomiso para blanquear fondos
Según fuentes judiciales, la investigación apunta a determinar si se habría conformado un fideicomiso destinado a blanquear fondos provenientes de operaciones similares a la transferencia de Urzi.
De manera paralela, la Justicia analiza si Sur Finanzas evadió el Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios durante períodos no prescriptos hasta abril de 2025. Para ello, se busca establecer si la plataforma financiera utilizó cuentas bancarias a nombre de empresas, monotributistas o personas sin capacidad económica, sin cumplir con sus obligaciones como agente de liquidación y percepción del tributo.
La maniobra atribuida a dirigentes de Banfield
El expediente profundiza sobre una maniobra atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, representantes del Club Banfield. Ambos habrían incorporado al patrimonio de la institución un préstamo de Auriga League S.A. por €2.000.000, monto que nunca fue devuelto.
Esa deuda se habría renegociado mediante un acuerdo basado en el 30% del precio neto de la transferencia de Agustín Urzi al club Juárez de México. La negociación se extendió hasta el 31 de enero de 2024, cuando se habría ratificado tanto el préstamo original como la participación en futuras ventas del jugador. Además, se fijó una garantía adicional de €1.000.000, incluso si la transferencia finalmente no se concretaba.
Todos estos documentos fueron incorporados al expediente como parte de la hipótesis de lavado de activos.
Transferencias sospechosas y nuevas medidas
La DGI aportó también un listado de transferencias sospechosas realizadas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. Ese registro involucra movimientos financieros de alrededor de 250 personas jurídicas, información que será clave para determinar el alcance real de las supuestas maniobras de evasión fiscal.
Fuentes del caso anticipan que podrían concretarse nuevos allanamientos en las próximas horas.