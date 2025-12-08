Encuesta: ¿estás de acuerdo con el regreso de los clásicos tucumanos de verano?

Hace una semana se cumplieron seis años del último clásico tucumano oficial, entre Atlético Tucumán y San Martín. Hasta ese año, en el que los dos gigantes de la provincia se cruzaron en la Superliga, los cruces de pretemporada eran una fija y, aunque muchos lo nieguen, también se transformaba en el partido más esperado. El pasado viernes, los máximos dirigentes "decanos" y "santos" mantuvieron un encuentro institucional, en coincidencia con las primeras horas de Oscar Mirkin como nuevo presidente del equipo de Ciudadela. Entre muchos temas, la idea de recuperar la mística del partido que paraliza los corazones volvió a ponerse sobre la mesa y dejó abierta una posibilidad que, debido a las diferencias de categoría, no se puede celebrar en el calendario oficial.