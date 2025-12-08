Secciones
Encuesta: ¿estás de acuerdo con el regreso de los clásicos tucumanos de verano?

Un encuentro entre dirigentes de Atlético Tucumán y de San Martín dejó abierta la posibilidad de volver a ver a los dos grandes frente a frente.

Hace una semana se cumplieron seis años del último clásico tucumano oficial, entre Atlético Tucumán y San Martín. Hasta ese año, en el que los dos gigantes de la provincia se cruzaron en la Superliga, los cruces de pretemporada eran una fija y, aunque muchos lo nieguen, también se transformaba en el partido más esperado. El pasado viernes, los máximos dirigentes "decanos" y "santos" mantuvieron un encuentro institucional, en coincidencia con las primeras horas de Oscar Mirkin como nuevo presidente del equipo de Ciudadela. Entre muchos temas, la idea de recuperar la mística del partido que paraliza los corazones volvió a ponerse sobre la mesa y dejó abierta una posibilidad que, debido a las diferencias de categoría, no se puede celebrar en el calendario oficial. 

LA GACETA invita a sus lectores a participar de una encuesta para saber si están de acuerdo con la vuelta de los clásicos de verano entre los dos más grandes clubes de la provincia. 

