Atlético y San Martín buscan reconstruir lazos: el clásico vuelve a escena y se instala como posibilidad

El encuentro que mantuvieron este mediodía el presidente de San Martín, Oscar Mirkin, y el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, marcó un gesto institucional que trasciende la rivalidad más intensa del fútbol tucumano. Ambos dirigentes, al frente de las instituciones más influyentes de la provincia, encabezaron una reunión que buscó fortalecer los vínculos, abrir canales de cooperación y dejar atrás distancias que por momentos parecieron insalvables. Más allá de los colores y del peso simbólico del clásico, la intención compartida fue clara: trabajar para el crecimiento del fútbol local desde un sentido de responsabilidad conjunta.
Realizado en el hotel Hilton Garden Inn, la reunión contó con las principales cúpulas de ambas dirigencias. Por el lado de San Martín acompañaron a Mirkin el vicepresidente primero, Rafael Ponce de León; el vicepresidente segundo, Nicolás Nasrallah; el secretario Ernesto Baaclini; el jefe de prensa Sebastián Lorenzo Pisarello; y Maximiliano Germán, subsecretario de deportes y allegado a la HCD del "Santo". Del lado de Atlético estuvieron presentes, junto a Leito, el vicepresidente primero Ignacio Golobisky; el vicepresidente segundo Gonzalo Carrillo; el secretario Mario Ávila; y el jefe de prensa Silvio Nava. La composición de ambas delegaciones dejaba en claro que no se trataba de un simple saludo, sino de un paso deliberado hacia la construcción de una agenda común.
Uno de los temas centrales fue la posibilidad de organizar un clásico amistoso. La idea entusiasma a ambas parcialidades y sería un atractivo para iniciar el año, pero la coordinación presenta dificultades inmediatas. Atlético disputará la “Serie Río de la Plata” en Uruguay a mediados de enero, mientras que San Martín debutará oficialmente en febrero, con una pretemporada más acotada y un calendario ajustado. Aun así, ambas dirigencias coincidieron en que el deseo de recuperar esos partidos existe, aunque por ahora los tiempos no acompañen.
"Queríamos saludarlos y desearle lo mejor", dijo Leito sobre la asunción de Mirkin como presidente de San Martín
“Fue una reunión grata, de volver a tomar contacto con la dirigencia de Atlético. Hablamos del presente y del futuro de ambas instituciones, y de la posibilidad de volver a hacer un clásico, aunque las fechas están complicadas”, dijo Mirkin, quien valoró el acercamiento. “Es importante que el Gobierno de la Provincia acompañe y colabore con todas las instituciones que hacen fútbol en Tucumán”, agregó el presidente del "Santo".
“Con el Ingeniero Mirkin, con Oscar, el nuevo presidente de San Martín, nos une una relación deportiva y amistosa de muchísimos años. Queríamos saludarlos, desearles lo mejor y encontrar un camino que permita crecer a ambas instituciones y al fútbol tucumano”, explicó Leito. “Tienen ganas y voluntad de que se puedan jugar. Habrá que hablar con los técnicos, acomodar cuestiones y ojalá en enero pueda ser factible”, agregó el mandatario del "Decano".
El gesto dejó un mensaje claro: la rivalidad puede convivir con el trabajo conjunto cuando el objetivo es fortalecer el deporte tucumano.