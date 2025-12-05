Atlético y San Martín buscan reconstruir lazos: el clásico vuelve a escena y se instala como posibilidad

Realizado en el hotel Hilton Garden Inn, la reunión contó con las principales cúpulas de ambas dirigencias. Por el lado de San Martín acompañaron a Mirkin el vicepresidente primero, Rafael Ponce de León; el vicepresidente segundo, Nicolás Nasrallah; el secretario Ernesto Baaclini; el jefe de prensa Sebastián Lorenzo Pisarello; y Maximiliano Germán, subsecretario de deportes y allegado a la HCD del "Santo". Del lado de Atlético estuvieron presentes, junto a Leito, el vicepresidente primero Ignacio Golobisky; el vicepresidente segundo Gonzalo Carrillo; el secretario Mario Ávila; y el jefe de prensa Silvio Nava. La composición de ambas delegaciones dejaba en claro que no se trataba de un simple saludo, sino de un paso deliberado hacia la construcción de una agenda común.