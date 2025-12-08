Secciones
El entorno de "Changuito" Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

Rorro Carballo, representante del delantero, negó que el juvenil estuviera fatigado ante Racing y un familiar aseguró que podía seguir en cancha.

PROTAGONISTA. Zeballos fue de lo mejor en ataque ante Racing y su salida quedó en discusión. PROTAGONISTA. Zeballos fue de lo mejor en ataque ante Racing y su salida quedó en discusión.
Hace 1 Hs

La eliminación de Boca frente a Racing en la Bombonera continúa dejando repercusiones y esta vez la discusión llegó desde afuera del vestuario. Mientras Claudio Úbeda justificó la salida de Exequiel Zeballos por “cansancio”, voces del entorno del jugador salieron a contradecirlo públicamente, alimentando todavía más la polémica alrededor del cambio que dividió opiniones.

El movimiento se produjo a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 0-0 y el santiagueño era el futbolista más peligroso del “Xeneize”. Su salida sorprendió al estadio, generó gestos de fastidio en Leandro Paredes dentro del campo y abrió el debate en redes. Minutos después llegó el cabezazo de Adrián Martínez, que le dio el triunfo y el pase a Racing.

Úbeda explicó en conferencia que el motivo fue físico. “Vimos gestos de cansancio y por eso tomamos la decisión de sacarlo. Venía haciendo un desgaste muy grande”, dijo.

Sin embargo, desde el entorno del delantero ofrecieron una versión opuesta. Rorro Carballo, quien trabaja en la agencia que representa a Zeballos, publicó un mensaje contundente. “No estaba cansado… Todo tocuen”, escribió.

La frase rápidamente se viralizó y se sumó a otra declaración que circuló desde la familia del futbolista, que aseguró que “tenía para jugar dos partidos”, sugiriendo que el extremo no estaba limitado desde lo físico.

FUERTE DESCARGO. Desde el círculo que acompaña al santiagueño negaron la versión del DT y avivaron la polémica tras la caída. FUERTE DESCARGO. Desde el círculo que acompaña al santiagueño negaron la versión del DT y avivaron la polémica tras la caída.

Lo cierto es que con la salida del “7”, Boca perdió desequilibrio por la izquierda y Alan Velasco, que entró en su lugar tras dos meses sin jugar, no logró generar peso ofensivo. El equipo terminó atacando con más ímpetu que claridad, sin varios jugadores clave en cancha y con los minutos agotándose.

Zeballos se retiró visiblemente afectado y fue contenido por Edinson Cavani y Duván Vergara antes de ingresar al túnel. La imagen fue el reflejo del golpe anímico de una semifinal marcada por una decisión que hoy sigue en discusión. Para el cuerpo técnico fue desgaste; para su círculo, una lectura equivocada.

Mientras Boca comienza a definir el futuro de Úbeda y su plan para 2026, el “caso Zeballos” queda instalado en el centro de la conversación post eliminación.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubLeandro ParedesEdinson CavaniLiga Profesional de FútbolExequiel ZeballosAdrián Martínez
