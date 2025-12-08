El entorno de "Changuito" Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El movimiento se produjo a los 26 minutos del segundo tiempo, cuando el partido estaba 0-0 y el santiagueño era el futbolista más peligroso del “Xeneize”. Su salida sorprendió al estadio, generó gestos de fastidio en Leandro Paredes dentro del campo y abrió el debate en redes. Minutos después llegó el cabezazo de Adrián Martínez, que le dio el triunfo y el pase a Racing.