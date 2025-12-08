Claudio Úbeda defendió el cambio de "Changuito" Zeballos y aclaró por qué Cavani no ingresó tras la derrota ante Racing

La decisión que más ruido generó fue la salida de “Changuito”, reemplazado por Alan Velasco en un momento clave del encuentro. Úbeda explicó que la determinación tuvo un motivo físico y no futbolístico. “Lo que estábamos viendo es que Exequiel estaba cansado. Venía haciendo un desgaste importante y también había salido en los últimos partidos. Por eso tomamos la decisión”, dijo.