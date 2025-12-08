“Gracias a Dios”: la contundente respuesta de Racing al cambio de "Changuito" Zeballos en Boca

La semifinal entre Boca y Racing dejó una escena que ya generó análisis en ambos lados con la salida de Exequiel Zeballos a los 71 minutos, cuando el partido estaba igualado y el juvenil seguía siendo de lo más incisivo del “Xeneize”. La sorpresa se sintió también en el plantel de Avellaneda, donde hubo desconcierto por la elección de Claudio Úbeda, y algunos lo reconocieron públicamente tras el 1-0 que les dio el pase a la final del Clausura.
Marco Di Césare, una de las figuras defensivas que más sufrió al delantero, no ocultó que el cambio fue un alivio. “Gracias a Dios sí, la estábamos pasando mal. Venía siendo de los más desequilibrantes, pero son decisiones del técnico”, dijo.
El lateral Gabriel Rojas sostuvo la misma línea y destacó el nivel del santiagueño. “Zeballos estaba en un gran momento, lo viene demostrando. Cuando salió fue a favor nuestro, pero eso ya será problema de Boca y su cuerpo técnico”, explicó.
Incluso Gustavo Costas fue consultado por el ingreso de Alan Velasco, que no jugaba desde octubre, en lugar del atacante. El entrenador evitó profundizar, aunque terminó aceptando que la modificación les cayó cómoda en un momento caliente del juego. “¿Si nos facilitó? No me voy a meter en los cambios de Boca… pero sí. Teníamos muchos jugadores amonestados”, contó.
Zeballos se retiró en medio de una reacción generalizada en las tribunas, con incredulidad y murmullos, mientras Paredes mostró su malestar en la cancha con un gesto que ya se viralizó. Del otro lado, la lectura fue distinta ya que para Racing significó un respiro ante el jugador más difícil de controlar.
Úbeda explicó más tarde que lo vio cansado y que buscó darle aire al sector, justificando que ya había sido reemplazado en encuentros anteriores por el desgaste físico. Sin embargo, la jugada quedó instalada como punto de quiebre emocional de una semifinal tensa y definida cuatro minutos después, con el gol de Adrián “Maravilla” Martínez.
Con Boca eliminado y a la espera de definir la continuidad del entrenador para 2026, Racing se enfoca en la final y en conocer a su rival entre Gimnasia o Estudiantes, que se medirán esta tarde.