“Gracias a Dios”: la contundente respuesta de Racing al cambio de "Changuito" Zeballos en Boca

La semifinal entre Boca y Racing dejó una escena que ya generó análisis en ambos lados con la salida de Exequiel Zeballos a los 71 minutos, cuando el partido estaba igualado y el juvenil seguía siendo de lo más incisivo del “Xeneize”. La sorpresa se sintió también en el plantel de Avellaneda, donde hubo desconcierto por la elección de Claudio Úbeda, y algunos lo reconocieron públicamente tras el 1-0 que les dio el pase a la final del Clausura.