Secciones
DeportesFútbol

“Gracias a Dios”: la contundente respuesta de Racing al cambio de "Changuito" Zeballos en Boca

El entrenador Gustavo Costas y varios futbolistas celebraron la decisión que tomó Claudio Úbeda en la Bombonera durante la semifinal del Clausura.

ALIVIO EN RACING. Desde el equipo de Avellaneda admitieron que la salida de Zeballos les dio ventaja en el tramo decisivo. ALIVIO EN RACING. Desde el equipo de Avellaneda admitieron que la salida de Zeballos les dio ventaja en el tramo decisivo. Getty Images
Hace 1 Hs

La semifinal entre Boca y Racing dejó una escena que ya generó análisis en ambos lados con la salida de Exequiel Zeballos a los 71 minutos, cuando el partido estaba igualado y el juvenil seguía siendo de lo más incisivo del “Xeneize”. La sorpresa se sintió también en el plantel de Avellaneda, donde hubo desconcierto por la elección de Claudio Úbeda, y algunos lo reconocieron públicamente tras el 1-0 que les dio el pase a la final del Clausura.

Marco Di Césare, una de las figuras defensivas que más sufrió al delantero, no ocultó que el cambio fue un alivio. “Gracias a Dios sí, la estábamos pasando mal. Venía siendo de los más desequilibrantes, pero son decisiones del técnico”, dijo.

El lateral Gabriel Rojas sostuvo la misma línea y destacó el nivel del santiagueño. “Zeballos estaba en un gran momento, lo viene demostrando. Cuando salió fue a favor nuestro, pero eso ya será problema de Boca y su cuerpo técnico”, explicó.

Incluso Gustavo Costas fue consultado por el ingreso de Alan Velasco, que no jugaba desde octubre, en lugar del atacante. El entrenador evitó profundizar, aunque terminó aceptando que la modificación les cayó cómoda en un momento caliente del juego. “¿Si nos facilitó? No me voy a meter en los cambios de Boca… pero sí. Teníamos muchos jugadores amonestados”, contó.

Zeballos se retiró en medio de una reacción generalizada en las tribunas, con incredulidad y murmullos, mientras Paredes mostró su malestar en la cancha con un gesto que ya se viralizó. Del otro lado, la lectura fue distinta ya que para Racing significó un respiro ante el jugador más difícil de controlar.

Úbeda explicó más tarde que lo vio cansado y que buscó darle aire al sector, justificando que ya había sido reemplazado en encuentros anteriores por el desgaste físico. Sin embargo, la jugada quedó instalada como punto de quiebre emocional de una semifinal tensa y definida cuatro minutos después, con el gol de Adrián “Maravilla” Martínez.

Con Boca eliminado y a la espera de definir la continuidad del entrenador para 2026, Racing se enfoca en la final y en conocer a su rival entre Gimnasia o Estudiantes, que se medirán esta tarde.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubLiga Profesional de FútbolExequiel ZeballosGustavo CostasAdrián MartínezAlan Velasco
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de Changuito Zeballos encendió el debate en Boca

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

Claudio Úbeda defendió el cambio de Changuito Zeballos y aclaró por qué Cavani no ingresó tras la derrota ante Racing

Claudio Úbeda defendió el cambio de "Changuito" Zeballos y aclaró por qué Cavani no ingresó tras la derrota ante Racing

Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El entorno de Changuito Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El entorno de "Changuito" Zeballos desmintió a Claudio Úbeda tras el polémico cambio en Boca

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de Changuito Zeballos encendió el debate en Boca

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Comentarios