La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

Corrían 71 minutos y el encuentro seguía sin goles. Zeballos había sido uno de los más activos del equipo en ataque y, aunque falló en algunas resoluciones, era el que más desequilibrio aportaba por izquierda. Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero con el 7 en rojo y el 20 en verde, la sorpresa explotó en la cancha y en las tribunas.