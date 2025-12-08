La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

La eliminación de Boca a manos de Racing en la Bombonera dejó una imagen que siguió circulando después de finalizado el encuentro. Fue la reacción de Leandro Paredes cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, en un momento clave del partido.
Corrían 71 minutos y el encuentro seguía sin goles. Zeballos había sido uno de los más activos del equipo en ataque y, aunque falló en algunas resoluciones, era el que más desequilibrio aportaba por izquierda. Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero con el 7 en rojo y el 20 en verde, la sorpresa explotó en la cancha y en las tribunas.
Paredes lo hizo evidente. Desde la mitad, abrió los brazos, negó con la cabeza, miró hacia la zona del banco y hasta lanzó una patada al aire, gesto que rápidamente se viralizó. La reacción duró segundos, pero alcanzó para exponer su desacuerdo con la decisión del entrenador. En las tribunas, había hinchas tomándose la cabeza, reproches y un clima cargado que se hizo notar.
El gesto de Leandro Paredesâ¦ ðâ ï¸pic.twitter.com/AOxLjiPe0J https://t.co/kX1ZXLejK1— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 8, 2025
Velasco ingresó en lugar de “Changuito” tras casi dos meses sin jugar por una lesión, factor que también alimentó la discusión. Cuatro minutos después llegó el gol que definió la serie con un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez para el 1-0 que selló la clasificación de Racing.
El cierre fue tenso. Boca buscó sin claridad, con una asistencia de Paredes a Miguel Merentiel que no encontró destino y un remate de Velasco por encima del travesaño en la que terminó siendo una de las últimas llegadas. La Bombonera despidió al equipo con bronca y la imagen del capitán quedó instalada como cara del desconcierto en ese tramo del partido.
La jugada se convirtió en uno de los temas más comentados tras la caída. El cambio, la reacción de Paredes y el contexto de una semifinal que se escapó rápido alimentaron el debate en la calle, en redes y en los pasillos del club.