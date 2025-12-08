Secciones
DeportesFútbol

La polémica reacción de Leandro Paredes ante la salida de "Changuito" Zeballos encendió el debate en Boca

El gesto del capitán ocurrió durante la semifinal del Clausura frente a Racing y se originó tras la modificación que ordenó Claudio Úbeda en la Bombonera.

BRONCA Y SORPRESA. Paredes quedó sorprendido al ver la salida de Zeballos, gesto que se volvió viral tras la derrota ante Racing. BRONCA Y SORPRESA. Paredes quedó sorprendido al ver la salida de Zeballos, gesto que se volvió viral tras la derrota ante Racing. Fotobaires
Hace 2 Hs

La eliminación de Boca a manos de Racing en la Bombonera dejó una imagen que siguió circulando después de finalizado el encuentro. Fue la reacción de Leandro Paredes cuando Claudio Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos por Alan Velasco, en un momento clave del partido.

Corrían 71 minutos y el encuentro seguía sin goles. Zeballos había sido uno de los más activos del equipo en ataque y, aunque falló en algunas resoluciones, era el que más desequilibrio aportaba por izquierda. Cuando el cuarto árbitro levantó el tablero con el 7 en rojo y el 20 en verde, la sorpresa explotó en la cancha y en las tribunas.

Paredes lo hizo evidente. Desde la mitad, abrió los brazos, negó con la cabeza, miró hacia la zona del banco y hasta lanzó una patada al aire, gesto que rápidamente se viralizó. La reacción duró segundos, pero alcanzó para exponer su desacuerdo con la decisión del entrenador. En las tribunas, había hinchas tomándose la cabeza, reproches y un clima cargado que se hizo notar.

Velasco ingresó en lugar de “Changuito” tras casi dos meses sin jugar por una lesión, factor que también alimentó la discusión. Cuatro minutos después llegó el gol que definió la serie con un cabezazo de Adrián “Maravilla” Martínez para el 1-0 que selló la clasificación de Racing.

El cierre fue tenso. Boca buscó sin claridad, con una asistencia de Paredes a Miguel Merentiel que no encontró destino y un remate de Velasco por encima del travesaño en la que terminó siendo una de las últimas llegadas. La Bombonera despidió al equipo con bronca y la imagen del capitán quedó instalada como cara del desconcierto en ese tramo del partido.

La jugada se convirtió en uno de los temas más comentados tras la caída. El cambio, la reacción de Paredes y el contexto de una semifinal que se escapó rápido alimentaron el debate en la calle, en redes y en los pasillos del club.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubLeandro ParedesLiga Profesional de FútbolExequiel ZeballosAlan VelascoTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán
1

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
2

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días
3

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis
4

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital
5

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre
6

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Más Noticias
Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

Creció en Los Sueldos, Atlético estuvo a punto de dejarlo libre y hoy saltó de la Liga Tucumana a Primera

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor en Tucumán

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

Piden al Poder Ejecutivo provincial que reglamente la ley contra la tracción a sangre

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

La Inspección General de Justicia pide explicaciones a la AFA por la administración Tapia

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

El calor en Tucumán cedió con las lluvias: qué se espera para los próximos días

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Polémica por la destrucción de un cultivo de cannabis

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Hubo dos homicidios en tres horas en la Capital

Comentarios