¿Fin del debate?: Taste Atlas publicó el ranking de los mejores alfajores argentinos

2. Alfajores de Maicena

Esta es una de las versiones más populares en Argentina, famosa por su textura ligera. Los alfajores de maicena se componen de "dos delicadas galletas hechas principalmente de almidón de maíz (maicena) unidas por dulce de leche, y la unión suele rebozarse en coco rallado". El informe explica su popularidad: "a medida que la idea del alfajor evolucionó en el Cono Sur, los panaderos experimentaron con masas y rellenos más ligeros, y la versión de almidón de maíz se convirtió en una de las más populares por su textura suave y su gran aceptación". La Provincia de Buenos Aires se considera la cuna de este tipo de alfajores, cuya masa "se suele aromatizar con coñac, ralladura de limón y vainilla".